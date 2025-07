Snapchat e la nuova funzione Home Safe: la sicurezza digitale arriva a casa

Sentirsi al sicuro quando si rientra dopo una serata fuori, soprattutto se da soli, è un bisogno sempre più diffuso. Snapchat ha deciso di rispondere a questa esigenza con Home Safe, una nuova funzione che punta a offrire maggiore serenità agli utenti. Niente più messaggi dimenticati o chiamate all’ultimo minuto, sarà l’app stessa a inviare una notifica automatica ai contatti selezionati per comunicare che si è arrivati a destinazione sani e salvi.

Snapchat tra tutela della privacy e nuove forme di controllo

La funzione non prevede il tracciamento costante della posizione, come accade in altri servizi. Non serve mostrare ogni movimento, ma solo confermare l’arrivo. Per attivarla è sufficiente selezionare l’indirizzo di casa sulla Snap Map e indicare chi potrà ricevere la notifica. Quando si parte per il viaggio di ritorno, basta toccare l’icona della mappa nella conversazione con un contatto abilitato e attivare Home Safe. A quel punto, l’app registrerà l’arrivo e invierà un messaggio automatico.

La novità introdotta da Snapchat è stata accolta con interesse, ma anche con qualche perplessità. Funzioni come questa sono considerate utili, in particolare da ragazze e ragazzi che affrontano percorsi solitari di sera. Alcuni utenti però hanno sollevato dubbi sull’impatto psicologico e culturale di strumenti così automatizzati. Ci si domanda se siamo davvero più sicuri o ci stiamo abituando a una forma di controllo costante.

A tal proposito Snapchat cerca di mantenere un equilibrio tra protezione e rispetto della privacy. I contatti che ricevono l’avviso devono essere autorizzati in anticipo e l’app invia un solo messaggio, senza seguire l’utente lungo il tragitto. È solo un modo per rassicurare chi ci aspetta. La funzione Home Safe si inserisce in un contesto digitale dove i social media diventano sempre più strumenti di supporto quotidiano. Ma restano aperte alcune riflessioni. Stiamo costruendo un ambiente più sicuro o solo più dipendente dalla tecnologia? La sicurezza è importante, ma anche il rapporto umano non dovrebbe essere sostituito da una notifica.