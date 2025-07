Esselunga: il bello della tecnologia a BASSO COSTO che sorprende

Meriti soluzioni pratiche ma anche intelligenti, silenziose, brillanti, efficaci. Ti meriti elettrodomestici che non siano solo scatole con pulsanti, ma veri motori di efficienza per la tua casa. E no, non è fantascienza domestica: è la realtà concreta firmata Esselunga, che propone una selezione di prodotti che uniscono prezzi sorprendenti, tecnologia top e un pizzico di stile. E se ti dicessimo che puoi avere lavaggi veloci, spazi ottimizzati, vino alla giusta temperatura, panni ben puliti e piatti brillanti senza dover uscire dal quartiere? E se, per una volta, il bucato non fosse un peso, ma quasi una soddisfazione? Con la selezione Esselunga, anche le faccende quotidiane acquistano un ritmo più leggero.

Ogni volta che compri senza sconto, un unicorno piange. Salvalo! Entra su Telegram nei gruppi Tecnofferte [vai qui su questo link] e Codiciscontotech [clicca qua, fidati]. Lì trovi occasioni Amazon da urlo e voucher pazzeschi. Iscriviti ora e cambia per sempre il modo in cui spendi online!

Esselunga: tecnologie intelligenti per la tua casa

Il frigorifero DAYA DFA550NV2XE, una vera macchina del silenzio con alta capacità e ottimo per la famiglia è a 499 euro da Esselunga! Chi sogna una soluzione salvaspazio e intelligente per la cucina può affidarsi alla lavastoviglie DAYA MAGIC 8-A a 279 euro. Sempre nella fascia cucina, c’è da Esselunga la cantinetta HISENSE RW12D4NWG0, anche questa a 279 euro. Non perdere poi la lavatrice SHARP ES-NFA014BW1NA, che unisce prestazioni elevate e gestione intensiva del bucato al prezzo promo di 339 euro. Per chi cerca rapidità, la HISENSE WFQA8014EVJMW è la lavatrice perfetta da Esselunga ad appena 349 euro o si può anche optare per la CANDY CSS129TW4-11, venduta a 299 euro. Chi preferisce il caricamento dall’alto amerà la CANDY CST 282D2/1-11, da Esselunga a 399 euro.

Esselunga propone poi la DAYA DSW71225M18A a soli 219 euro! C’è per te inoltre la lavastoviglie DAYA MAGIC 8-A da 279 euro! Chi ama il buon vino non può rinunciare alla cantinetta HISENSE RW12D4NWG0, sempre a 279 euro: stile compatto e temperatura controllata per valorizzare ogni bottiglia. Passando nuovamente al bucato ecco la lavatrice HISENSE WFQA8014EVJMW è sinonimo di efficacia: 349 euro per un’alleata della velocità. Ma per chi cerca potenza e tenacia, c’è la SHARP ES-NFA014BW1NA, che Esselunga propone a 339 euro. In ogni stanza, c’è una scelta giusta. E questa scelta oggi si chiama Esselunga.