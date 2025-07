Esselunga: innovazione tech domestica a PREZZI STRACCIATI

Oggi è possibile dotare l’ambiente domestico di soluzioni tecnologiche avanzate a costi contenuti! Esselunga propone un assortimento accuratamente selezionato che risponde a esigenze quotidiane di lavaggio, conservazione, igiene e ottimizzazione. L’attenzione alla silenziosità, ai consumi e alla praticità d’uso caratterizza ogni dispositivo proposto. Gli articoli selezionati garantiscono elevate prestazioni senza sacrificare l’aspetto economico. Nella progettazione di un ambiente domestico funzionale, ogni elemento conta. I dispositivi proposti da Esselunga si inseriscono in modo coerente in contesti moderni e dinamici, favorendo un miglioramento reale della gestione del tempo e delle risorse. Con un’offerta aggiornata e competitiva, Esselunga si conferma punto di riferimento per l’acquisto di elettrodomestici accessibili e avanzati.

Proposte Esselunga: il meglio tra tutti i device

La lavatrice DAYA DSW71225M18A, venduta da Esselunga a 219 euro, rappresenta una soluzione solida e lineare per le esigenze di lavaggio standard. Per ambienti ridotti, la lavatrice CANDY CSS129TW4-11, in vendita a 299 euro, offre efficienza e praticità. Chi preferisce il caricamento dall’alto può optare per la lavatrice CANDY CST 282D2/1-11, proposta da Esselunga a 399 euro, ideale per spazi angusti. La lavatrice HISENSE WFQA8014EVJMW, disponibile da Esselunga a 349 euro, unisce rapidità ed efficacia grazie a funzionalità avanzate.

Nel segmento più performante si posiziona la lavatrice SHARP ES-NFA014BW1NA, con prezzo promozionale da Esselunga di 339 euro, pensata per una gestione più intensiva del bucato. In cucina, la lavastoviglie DAYA MAGIC 8-A garantisce pulizia rapida ed efficiente a 279 euro, mentre la cantinetta HISENSE RW12D4NWG0, sempre a 279 euro, consente una conservazione ottimale del vino. Completano la proposta Esselunga il frigorifero DAYA DFA550NV2XE, con alta capacità e bassa rumorosità, a 499 euro, ideale per nuclei familiari, e le opzioni lavaggio sopra indicate. Tutti i prodotti sono disponibili presso i punti vendita Esselunga.