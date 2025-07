Amazon: la vendita dell’usato online continua a crescere

La vendita di prodotti di seconda mano, ricondizionati o restituiti sta vivendo una fase di rapida espansione in Europa. Con numeri che confermano un cambiamento profondo nelle abitudini di acquisto. Ad evidenziarlo è una recente ricerca commissionata da Amazon al Centre for Economics and Business Research (CEBR). Quest’ultima mostra lo stato attuale del mercato dell’usato e ne anticipa l’evoluzione. Solo nel 2024, tale settore ha toccato i 21,6 miliardi di euro in Europa. Inoltre, la previsione attuale è che, entro la fine del 2025, la cifra salga di ulteriori 2miliardi.

Cosa emerge dall’analisi Amazon sull’usato?

In tale scenario, l’Italia si distingue tra i Paesi più attivi. Con una fetta di mercato che nel 2024 ha prodotto un giro d’affari pari a 1,4 miliardi di euro. E non è tutto. Il comportamento dei consumatori italiani rivela una tendenza crescente verso l’acquisto di articoli usati online. Tale opzione comprende ormai il 63% della popolazione. Gli acquisti effettuati in tal modo hanno collaborato ad un risparmio collettivo che si aggira intorno ai 3,2miliardi.

Il fenomeno non si limita al mercato italiano. I cinque principali mercati europei (Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna) hanno favorito un risparmio importante. Quest’ultimo, infatti, risulta pari a circa 37,7 miliardi di euro. Il tutto nell’arco degli ultimi cinque anni. Ciò grazie alla diffusione degli acquisti di seconda mano. Solo nel 2025, si prevede che oltre 740 milioni di prodotti saranno rimessi in circolazione attraverso queste modalità di consumo.

Ma cosa spinge gli italiani a preferire l’usato? Tra le ragioni emerge la possibilità di scegliere tra un’offerta più ampia (indicata dal 38% degli intervistati). A ciò si aggiungono le pressioni economiche dovute al caro vita (34%). E la volontà di fare scelte più sostenibili (altra quota del 34%). Oltre metà dei consumatori (57%) ha già espresso l’intenzione di acquistare ancora più prodotti usati. Inoltre, è emerso che è soprattutto la fascia più giovane della popolazione (gli under 34) a trainare tale trasformazione.

In risposta a tale evoluzione, Amazon ha messo a punto diversi servizi per incentivare ulteriormente il mercato dell’usato. A tal proposito, con “Amazon Seconda Mano” si possono acquistare articoli restituiti o usati a prezzi ridotti. Ma con la garanzia dell’assistenza dell’e-commerce. Inoltre, “Amazon Renewed” offre dispositivi ricondizionati da professionisti certificati. Oltre che coperti da garanzia. Mentre “Luxury Stores at Amazon” mette a disposizione capi di alta moda e streetwear di seconda mano.