WhatsApp, in arrivo i promemoria per i messaggi: gestire le chat sarà semplicissimo

WhatsApp è sempre al lavoro per integrare nuove funzionalità che arricchiscano l’esperienza degli utenti. Anche in questo caso ecco dunque una nuova funzione in arrivo, la quale garantirà agli utenti di tenere sempre sott’occhio ogni messaggio senza perderne uno. Il colosso sta preparando infatti nuovi promemoria da poter personalizzare, ai quali possono essere usati solo ed esclusivamente dagli utenti che sono iscritti alla beta Android.

Si potrà impostare dunque un promemoria direttamente dal menu opzioni di ogni messaggio in chat. L’utente potrà quindi settare una sorta di scadenza a 2 o 8 ore o a 1 giorno. In più ci sarà anche la possibilità di scegliere data e orario a proprio piacimento.

Una volta attivato, il promemoria viene indicato da una piccola icona a forma di campanella, posizionata accanto al messaggio selezionato. All’orario stabilito, WhatsApp invierà una notifica che include il testo originale, un’anteprima del contenuto (in caso di immagine, video o GIF) e il nome della chat, per tornare subito al punto esatto della conversazione.

Tutto resta privato e visibile solo all’utente

Uno degli aspetti più rilevanti di questa novità riguarda la gestione della privacy. I promemoria vengono elaborati localmente sul dispositivo, senza coinvolgere i server di WhatsApp né condividere nulla con gli altri partecipanti della conversazione. Nessuno, infatti, sarà a conoscenza del fatto che un messaggio è stato contrassegnato, rendendo l’intera funzione completamente invisibile agli interlocutori.

Un supporto utile tra notifiche, lavoro e vita privata

La possibilità di associare un promemoria a un messaggio preciso può risultare utile in diversi contesti: una risposta da rimandare, una richiesta ricevuta in chat di gruppo, un appuntamento da tenere a mente, o semplicemente un contenuto che si preferisce rivedere in un secondo momento.

Almeno per il momento, solo una piccola porzione di iscritti alla beta Android possono avere modo di testare questa funzionalità che ben presto però verrà estesa a tutti.