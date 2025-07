Very Plus, ora connettività 5G fino a 2 Gbps

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile aveva reso disponibile tempo fa la promo aggiuntiva denominata Very Plus. Quest’ultima prevedeva l’attivazione del supporto alla connettività 5G. Ora, però, l’operatore ha introdotto la navigazione in 5G per tutti i suoi clienti. Di conseguenza, ora la promozione aggiuntiva permetterà di navigare sempre in 5G ma ad una maggiore velocità, fino a ben 2 gbps.

Very Plus, ora è possibile navigare con connettività 5G fino a 5 gbps

Da qualche tempo, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha permesso ai suoi già clienti con un’offerta con supporto al 4G di navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Tuttavia, per questi ultimi è previsto un limite di velocità, pari a 30 mbps sia in download sia in upload. Ora, però, gli utenti potranno sfruttare la promozione aggiuntiva Very Plus per migliorare la situazione.

Come già accennato in apertura, infatti, con quest’ultima gli utenti potranno accedere alla navigazione con le reti 5G ma alla massima velocità, pari a ben 5 gbps. L’operatore sta proponendo la promo aggiuntiva ad un super prezzo scontato pari a soli 0,99 euro al mese. Solitamente, infatti, questa promo ha un costo pari a 1,99 euro al mese. L’operatore ha comunque deciso di proporre gratuitamente il primo mese di questa promo aggiuntiva.

In questo modo, anche i già clienti dell’operatore con un’offerta dall’importo inferiore ai 9,99 euro al mese potranno navigare con connettività 5G alla massima velocità disponibile proposta da Very Mobile. Ricordiamo che l’operatore virtuale sta ora proponendo per i suoi nuovi clienti tante offerte mobile super convenienti con già il supporto per la navigazione in 5G. Una delle più apprezzate è Very 5,99 150 GB. Quest’ultima include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti. Il costo da sostenere è di soli 5,99 euro al mese.