Spotify: arrivano gli audiolibri sui piani Family e Duo

Spotify compie un passo importante per migliorare l’esperienza degli utenti Premium. In particolare, per coloro che amano gli audiolibri. Da tempo, chi condivideva un abbonamento Family o Duo si scontrava con una limitazione piuttosto frustrante: solo il titolare principale del piano aveva accesso alle 15 ore mensili di ascolto di audiolibri. Una scelta che aveva sollevato numerose critiche. Oggi, però, l’azienda ha deciso di correggere tale lacuna introducendo un sistema che consente anche agli altri membri del piano condiviso di accedere agli audiolibri. Non sarà un cambiamento immediato per tutti, né gratuito, ma rappresenta comunque un passo avanti.

Spotify: gli audiolibri arrivano per tutti i membri dei piani Family e Duo

Il nuovo modello di accesso si basa su pacchetti aggiuntivi a pagamento. Quest’ultimi sono pensati per ampliare le funzionalità già previste nei vari piani. Tra i primi a beneficiarne ci saranno Regno Unito, Australia. Nuova Zelanda, Francia. Belgio, Paesi Bassi, Germania, Austria. Svizzera, Lussemburgo, Canada, Irlanda e Liechtenstein. Per il momento, l’Italia resta esclusa, ma Spotify ha lasciato intendere che il servizio verrà progressivamente esteso. Con gli Stati Uniti indicati come una delle prossime tappe. È quindi ragionevole aspettarsi che anche altri mercati europei verranno coinvolti in seguito.

Le nuove opzioni si dividono in due categorie principali. “Audiobooks+” offre la possibilità di aggiungere, ogni mese, 15 ore extra di ascolto. La seconda, chiamata “Audiobooks+ for Plan Members”, introduce la possibilità per i membri non gestori di ottenere un proprio pacchetto personale. Il meccanismo è semplice: l’utente associato al piano fa richiesta, e il titolare dell’abbonamento può attivare per lui il servizio. Tale soluzione consente di superare la rigidità precedente, offrendo maggiore flessibilità a chi condivide il proprio abbonamento. Nel caso in cui le ore mensili non fossero sufficienti, Spotify mette a disposizione anche una ricarica singola da 10 ore. Per quanto riguarda il prezzo, l’azienda non ha ancora comunicato cifre esatte, poiché i costi varieranno da un mercato all’altro.