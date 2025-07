BMW M2 Coupé: Track Package 2026, tanta potenza e stile super sportivo

La BMW M2 Coupé torna protagonista con il misterioso Track Package, immortalato tra i cordoli del Nürburgring. Cosa certa è che qualcosa di grosso si sta muovendo dietro la camuffatura. Il nuovo alettone “Swan Neck” non è solo estetica da gara, ma pura funzione. L’attacco rovesciato migliora il flusso aerodinamico sopra l’ala, generando maggiore stabilità nelle curve più veloci. Non un semplice dettaglio, ma un segnale evidente di un setup pensato per l’estremo, per l’adrenalina. Accanto all’ala, un aggressivo splitter anteriore si abbassa verso l’asfalto, una soluzione che fa pensare a sospensioni regolabili M Performance, capaci di abbassare il baricentro e rendere la BMW M2 ancora più tagliente.

Interni e dettagli: tutto cambia, anche se non si vede nella nuova BMW

Le modifiche non si fermano all’esterno, come si poteva già ipotizzare del resto. Alcuni indizi suggeriscono aggiornamenti anche all’abitacolo BMW, sebbene nessuna conferma ufficiale sia ancora emersa. La divisione BMW M Performance Parts sta lavorando in silenzio, come fa sempre prima di lasciare il segno. Scomparsi spoiler e minigonne già visti nel 2022, il prototipo mostra superfici più pulite ma con passaruota più larghi, capaci di nascondere cerchi multi-razza più ampi e leggeri. Una scelta non solo estetica, anzi si punta a trazione e reattività, forse anche con freni M Performance maggiorati. Il Track Package sarà venduto come pacchetto unico? O sarà modulabile, elemento per elemento? La risposta è ancora celata dalla BMW, so sa poco e niente, solo certo è che il progetto si basa sul concetto di emozioni su pista.

Motore e velocità da corsa

Il motore BMW intanto resta un enigma. Il sei cilindri biturbo da 3,0 litri è confermato, ma resta ignota ogni variazione sulla potenza. Possibile che si mantenga il distacco tra i 473 CV della M2 base e i futuri 523 CV della M2 CS? Forse sì, forse no. Le ipotesi si moltiplicano, ma le certezze mancano. Una possibilità concreta riguarda però la velocità massima, che potrebbe salire oltre i 250 km/h attuali. Un’eventualità già vista su precedenti versioni dotate di pacchetti speciali. E allora, cosa riserva davvero il Track Package? Solo tempo e nuovi test sveleranno il volto definitivo della BMW M2 più estrema mai vista su strada.