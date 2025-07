WhatsApp: la pubblicità nell’app è in fase di distribuzione

Una delle caratteristiche che da sempre gli utenti hanno apprezzato di WhatsApp era la totale assenza di pubblicità all’interno dell’applicazione e di tutte le varie corrispettive web o desktop, un dettaglio che sicuramente ha fatto la differenza, rendendo l’applicazione famosa in tutto il mondo e particolarmente apprezzata dalla community.

Quando WhatsApp venne lanciato l’allora team di sviluppo affermò che non avrebbe mai avuto pubblicità al proprio interno, questo piccolo dogma purtroppo non sarà più tale molto presto, secondo quanto è emerso dalle analisi infatti dei ragazzi di WhatsAppbetaInfo, le pubblicità sono in arrivo esattamente come venne affermato qualche mese fa proprio da WhatsApp stesso.

Solo negli Stati e nei Canali

A quanto pare la distribuzione della pubblicità è iniziata, tutto ciò per fortuna al momento riguarda solo il canale beta e la versione 2. 25. 21,11 per Android, in distribuzione tramite il programma di testo ufficiale nel Play Store e al momento non in Europa, dalle nostre parti dovrebbe parlarsene all’incirca il prossimo anno per via delle possibili violazioni del GDPR in merito alla privacy dell’utente

Si tratta di un cambiamento che seppur triste non sorprende dal momento che provvedimenti analoghi sono arrivati anche in altri prodotti social della medesima azienda, in particolare Instagram e soprattutto poiché qualche traccia di questa funzionalità è stata avvistata anche nelle beta precedenti, sebbene non fossero ancora attive.

Nello specifico, la pubblicità negli Stati sarà rivolta alle imprese comunque gli account business e permettere a loro di inserire annunci brevi nella sezione Stato, la tua utente invece i contenuti pubblicitari saranno visualizzati in mezzo agli aggiornamenti di Stato regolari, in parole povere scorrendo i vari Stati tra uno e l’altro vedrete una pubblicità, un po’ come accade con le storie Instagram.

Per quanto riguarda invece i canali, i proprietari potranno decidere di promuoverli a pagamento e questi saranno visualizzati dall’utente, nella sezione trova canali a cui iscriverti ed esplora sempre nella scheda aggiornamenti verranno visualizzati i canali che vengono promossi per l’appunto dei loro proprietari.