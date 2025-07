Tesla celebra la sua community con un concorso video mondiale

Tesla ha ufficialmente lanciato il “TeslaVision Contest”, un concorso video aperto a proprietari e ai fan di tutto il mondo. Al centro di questa iniziativa c’è la possibilità di mostrare, in modo personale e creativo, come la tecnologia dell’ azienda abbia influenzato o influenzi positivamente la vita di tutti i giorni. L’ obiettivo è quello di realizzare un video della durata massima di 90 secondi, in cui venga raccontato in che modo un veicolo Tesla offra maggiore libertà, sicurezza, comfort e divertimento.

Premi unici è una visita alla fabbrica dei sogni Tesla

Non si tratta solo di un’operazione promozionale. Così facendo Tesla vuole celebrare la propria community, sempre più vasta, attiva e appassionata. Il concorso si trasforma così in una vetrina, in cui l’innovazione incontra le persone. Ogni contributo video diventa parte di una narrazione unica che mostra l’impatto concreto della mobilità sostenibile. Il periodo per partecipare è compreso tra le 15:00 (ora italiana) del 3 giugno 2025 e le 11:59 del 30 agosto 2025. Tutte le informazioni necessarie e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale tesla.com/teslavision.

I contenuti saranno valutati dall’ azienda stessa secondo criteri ben precisi. Quali originalità, pertinenza con il tema proposto, valore di intrattenimento e creatività. I finalisti selezionati potranno ambire a premi esclusivi. In cima alla lista, c’è la visita alla Gigafactory di Tesla in Texas, uno degli impianti produttivi più all’avanguardia al mondo. Il premio include volo di andata e ritorno dall’Europa, due notti in hotel a quattro stelle per una persona e, soprattutto, la possibilità di provare il rivoluzionario Cybertruck, dotato di sistema Full Self-Driving supervisionato.

Anche i premi riservati al secondo e al terzo classificato meritano attenzione. Il secondo vincerà un buono da 1.000€ da utilizzare nello shop ufficiale Tesla, presso cui acquistare accessori, abbigliamento o gadget legati al mondo del brand. Il terzo classificato, invece, potrà vivere l’esperienza di un test drive della Nuova Model Y per un massimo di due settimane. Insomma tale iniziativa conferma il pensare fuori dagli schemi dell’azienda fondata da Elon Musk, che continua a puntare sulla partecipazione attiva del pubblico e sulla potenza delle storie individuali. Dietro ogni Tesla c’è un’esperienza da raccontare, ora è il momento giusto per farlo.