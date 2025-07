Cemento dal mare: la CO₂ diventa materiale da costruzione

C’è una nave che in questi giorni attraversa il Mediterraneo facendo qualcosa di davvero speciale. Si chiama UBC Cork, ed è una cementiera. Fino a qui nulla di strano, ma quello che rende questo viaggio un vero esperimento è il modo in cui la nave gestisce le proprie emissioni di CO₂: le cattura e le trasforma in… calcare. Sì, proprio uno degli ingredienti fondamentali per fare il cemento.

La nave che cattura CO₂ e la trasforma in cemento

Dietro questa idea c’è Seabound, una startup londinese che ha scelto di non inseguire carburanti alternativi futuristici, ma di puntare su una soluzione più concreta e immediata. Il loro impianto si monta direttamente sui motori delle navi, intercetta i gas di scarico e li trasforma chimicamente in granuli solidi di carbonato di calcio. Questi granuli, poi, possono essere riutilizzati per produrre nuovo cemento. È come se l’inquinamento si riciclasse da solo, senza mai disperdersi nell’aria.

La UBC Cork terminerà il suo viaggio in Norvegia, dove il calcare raccolto verrà scaricato nello stabilimento a emissioni zero di Heidelberg Materials, per tornare a essere cemento. Un vero ciclo chiuso che mette in connessione due delle industrie più difficili da decarbonizzare: quella navale e quella del cemento.

Per capire la portata del problema: il trasporto marittimo pesa per circa il 3% delle emissioni globali di CO₂, mentre il cemento da solo arriva all’8%. Ridurre questi numeri non è semplice, perché non basta cambiare carburante o passare a motori elettrici. Le distanze da coprire sono enormi e, soprattutto, i processi industriali legati al cemento non possono fare a meno della CO₂… a meno che, appunto, non si riesca a catturarla direttamente.

Ed è proprio qui che Seabound fa la differenza. Il suo sistema non pretende di rivoluzionare tutto, ma si integra perfettamente con quello che già c’è. Un retrofit intelligente che potrebbe davvero accelerare la transizione energetica, almeno in parte. Per chi trasporta e per chi costruisce, una nuova rotta è finalmente tracciata. E stavolta, parte davvero dal mare.