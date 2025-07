Expert: scopri la PROMO più speciale che ci sia al momento

Una volta c’erano i telefoni a conchiglia, e ora? Samsung riporta tutto questo nel presente, ma con uno schermo che di vecchio ha nulla. Expert è il posto giusto per mettere le mani su questi device futuristici! Vuoi essere tu quello che, mentre tutti tirano fuori smartphone uguali, sfodera qualcosa di diverso, più sottile, più elegante? Con Expert puoi. I nuovi pieghevoli di Samsung sono qui per stupirti, sottili come una rivista, potenti come un computer, capaci di piegarsi e aprirsi con un gesto semplice. Sei pronto a ripiegare sul vecchio o vuoi aprire le porte a un nuovo modo di usare lo smartphone? Expert ti aspetta proprio per questo, con un’offerta pensata per farti entrare in un’era tech tutta nuova.

Trasforma intanto il tuo shopping con offerte Amazon super convenienti e codici sconto esclusivi! Unisciti ai canali Telegram Tecnofferte [vai qui su questo link] e Codiciscontotech [clicca qua adesso] per non perdere promozioni spettacolari e occasioni imperdibili.

Offerte incredibili da Expert: il massimo di Samsung al prezzo più sbalorditivo

Expert presenta Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7 in una veste speciale, anzi, doppiamente speciale. Vuoi il top senza pensarci troppo? Con Expert, prendi Galaxy Z Fold7 da 512GB al prezzo del 256GB: solo 36,90€ al mese in 30 rate TASSO ZERO, semplicemente restituendo il tuo vecchio Galaxy Z Fold6. Sottile, elegante, con uno schermo enorme quando lo apri, abbastanza potente da gestire tutto senza fatica. E per chi vuole ancora più spazio, da Expert c’è anche da da 1TB e 256GB.

Non finisce qui: sempre da Expert, trovi anche Galaxy Z Flip7 da 512GB al prezzo del 256GB. Bastano 16,90€ al mese in 30 rate TASSO ZERO e la restituzione del tuo vecchio Flip6. Si piega come un vecchio telefono a conchiglia, ma dentro ha fotocamera da 50 MP, filtri AI che migliorano i selfie e un display esterno super intuitivo. Se vuoi davvero distinguerti, se cerchi stile, tecnologia e un tocco di passato nel futuro, Expert è la scelta giusta. I veri pieghevoli non sono un gioco: sono firmati Samsung e li trovi solo da Expert.