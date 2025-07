Medicina hi-tech: il cerotto che si attacca meglio quando sudi

Dai laboratori della Texas A&M University arriva un’idea che potrebbe cambiare il modo in cui vengono realizzati i cerotti per sensori medici indossabili. Un gruppo di ricercatori ha sviluppato un nuovo tipo di adesivo biocompatibile che, invece di perdere aderenza con il sudore, diventa più efficace proprio in presenza di umidità.

Il funzionamento si basa su materiali chiamati polielettroliti complessi (PEC), composti a base acquosa che aderiscono alla pelle in modo delicato, evitando i disagi spesso causati dagli adesivi tradizionali. “Il sudore non è un problema, anzi lo trasforma in un vantaggio”, ha spiegato il professor Jaime Grunlan, a capo del progetto. La componente salina del sudore, infatti, rinforza la presa del cerotto col passare del tempo.

Addio irritazioni da cerotto: un adesivo pensato per la pelle

Molti adesivi attualmente in uso, come quelli impiegati per i sensori di glucosio, i cardiofrequenzimetri o i monitor del sonno, contengono materiali idrofobici e solventi chimici. Sebbene garantiscano una buona adesione, spesso causano arrossamenti, prurito e infiammazioni, soprattutto con un uso continuativo.

Il nuovo materiale sviluppato al Texas A&M, invece, riesce a eguagliare l’efficacia di adesivi come il Tegaderm di 3M, ma senza provocare effetti collaterali sulla pelle. Il risultato è stato ottenuto dopo test di biocompatibilità condotti in collaborazione con il laboratorio del dottor Balakrishna Haridas.

Un’idea nata per tutt’altro scopo

L’intuizione è nata mentre il team stava lavorando a dei rivestimenti ignifughi per schiume e tessuti. Studiando le proprietà dei PEC, i ricercatori si sono accorti della loro naturale capacità adesiva, e da lì è nata l’idea di usarli in ambito medico.

Il progetto, ancora nelle sue fasi iniziali, è stato pubblicato sulla rivista Macromolecular Rapid Communications. Ma le applicazioni sono già chiare: questa tecnologia potrebbe migliorare la qualità della vita di chi convive ogni giorno con sensori applicati sulla pelle, riducendo fastidi e aumentando l’affidabilità del monitoraggio.