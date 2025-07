Estate e animali domestici in città: 6 disagi comuni che la tecnologia può risolvere

L’estate rappresenta un periodo complesso per chi possiede animali domestici e decide di restare in città o affidare i propri compagni a qualcuno mentre è in vacanza. Oltre alle temperature elevate, ci sono diversi aspetti quotidiani che possono trasformarsi in veri e propri disagi, sia per gli animali che per chi se ne prende cura. Le tecnologie smart offrono oggi strumenti utili per affrontare meglio queste difficoltà.

Acqua e cibo sotto controllo

Durante l’estate, garantire un accesso costante ad acqua fresca e cibo è essenziale. Per chi è fuori casa tutto il giorno o parte per brevi periodi, dispenser automatici intelligenti possono gestire la somministrazione di crocchette e acqua anche da remoto. Alcuni modelli offrono notifiche su eventuali esaurimenti e permettono la programmazione via app.

Clima interno gestibile da remoto

Cani e gatti soffrono il caldo quanto e più delle persone. Se l’abitazione non è climatizzata correttamente, il rischio di colpi di calore aumenta. I termostati smart aiutano a mantenere la temperatura stabile e confortevole, con possibilità di attivare ventilatori o condizionatori prima del rientro a casa, evitando sprechi energetici.

Monitoraggio a distanza

Per chi affida il proprio animale a un pet sitter o lo lascia solo per qualche ora, le videocamere da interno sono una garanzia di sicurezza in più. Consentono di controllare lo stato dell’ambiente e il comportamento dell’animale, intervenendo rapidamente in caso di situazioni anomale.

Passeggiate e interazioni

Gli animali hanno bisogno di stimoli anche nei periodi più caldi. Alcuni giochi interattivi intelligenti permettono di tenere impegnati cani e gatti mentre si è fuori, riducendo stress e noia. Le applicazioni per il pet sitting aiutano inoltre a trovare persone fidate per passeggiate o compagnia a domicilio.

Viaggi brevi e trasporti

Spesso gli animali viaggiano con i padroni per weekend o vacanze brevi. Le app per trasporti pet-friendly e i sistemi di geolocalizzazione via GPS integrati nei collari smart aiutano a pianificare gli spostamenti e a prevenire smarrimenti.

Salute e benessere

Il caldo può esacerbare problemi preesistenti o causare disidratazione. I wearable per animali, sempre più diffusi, monitorano parametri come il battito cardiaco, la respirazione e il livello di attività, inviando alert in caso di valori anomali. Una funzione particolarmente utile per animali anziani o con patologie croniche.