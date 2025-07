Windows 7 su Steam Deck funziona?

L’idea di far girare Windows 7 su Steam Deck potrebbe sembrare assurda, ma per gli appassionati più intraprendenti rappresenta una sfida irresistibile. Bob Pony, figura ormai nota nel panorama, è riuscito a farlo. Ha pubblicato la prova fotografica su BlueSky. La celebre console portatile di Valve, accesa e operativa con il vecchio sistema operativo Microsoft. Eppure, come spesso accade con esperimenti di tal tipo, i compromessi non sono pochi. Il più visibile? Lo schermo, ruotato “di traverso”, un difetto dovuto a limiti tecnici ben precisi.

Windows 7 arriva su Steam Deck

Il centro della Steam Deck è un processore AMD Van Gogh, basato su architettura x86 a 64 bit. Ovvero pienamente compatibile con Windows 7 sul piano teorico. La CPU, infatti, non presenta ostacoli particolari. Il vero problema sta nella GPU, un componente realizzato su misura per tale console, che pur ispirandosi all’architettura RDNA2, differisce abbastanza da rendere inutilizzabili i driver grafici per Windows 7. Tale compromette in modo sostanziale l’usabilità del sistema, anche se non ne impedisce completamente il funzionamento. Windows 10 e 11 dispongono, invece, di driver compatibili, e qualcuno potrebbe anche pensare di adattarli, ma è un’impresa tutt’altro che semplice.

Chi si domanda perché lo schermo della Steam Deck non ruoti correttamente troverà una spiegazione tecnica dietro una decisione pratica. Il pannello utilizzato è nato per essere usato in verticale e Valve lo ha montato orizzontalmente sulla console. Una scelta probabilmente legata alla disponibilità e al costo dei componenti, che ha però come effetto collaterale la necessità di una correzione via software dell’orientamento. Correzione che Windows 7, privo dei driver corretti, non è in grado di gestire.

L’installazione di un sistema operativo ormai obsoleto come Windows 7 su un dispositivo moderno come la Steam Deck è un esercizio di stile più che un’operazione sensata. I rischi di sicurezza sono reali, la compatibilità è parziale, e l’esperienza d’uso ne risente. Eppure, per alcuni, tutto ciò ha un fascino irresistibile.