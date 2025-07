Satispay introduce un programma a punti accumulabili con ogni pagamento, anche con i PagoPA

Satispay ha annunciato il lancio del suo programma fedeltà in Italia, con un sistema di raccolta punti valido per ogni transazione effettuata tramite l’app. L’iniziativa, accompagnata dal motto “Paghi come sempre, ottieni come mai”, consente agli utenti di accumulare punti per ogni euro speso, a prescindere dalla tipologia di acquisto.

La novità riguarda tutti i pagamenti effettuati con Satispay, sia nei negozi fisici che online: dalla colazione al bar fino a spese più consistenti, compresi Pagamenti PagoPA, ricariche telefoniche, buoni pasto, buoni acquisto e perfino buoni regalo Amazon. Anche i pagamenti ricorrenti generano punti, rendendo l’esperienza d’uso più vantaggiosa. Si tratta di un’opportunità davvero unica che nessun altro colosso nel mondo dei pagamenti elettronici offre almeno per il momento.

Punti moltiplicati e sconti diretti in app: Satispay soddisfa gli utenti, anche quando pagano

Il funzionamento è semplice: si ricevono 10 punti per ogni euro speso presso la maggior parte degli esercenti. Ma il sistema prevede anche dei moltiplicatori che aumentano in modo significativo il punteggio accumulato su specifici servizi. Attualmente, ad esempio, le ricariche telefoniche offrono un moltiplicatore 13x, i buoni regalo Amazon 17x, mentre alcune gift card, come quelle di H&M o Zalando, arrivano addirittura a un moltiplicatore 100x. Anche i pagamenti PagoPA godono di un 3x, equivalente a 30 punti per euro.

Per accedere al programma, completamente gratuito, è sufficiente entrare nella nuova sezione “Punti” dell’app. In alternativa, l’attivazione può essere avviata direttamente da una notifica ricevuta sullo smartphone.

I punti possono essere utilizzati per ottenere sconti. Una volta raggiunta la soglia minima di 1.000 punti, sarà possibile riscattarli nella schermata di pagamento: si paga l’importo totale e subito dopo viene accreditato lo sconto sotto forma di cashback, visibile nel saldo disponibile dell’app. In questo modo l’azienda offre un grande incentivo ad utilizzare il suo servizio, con gli utenti che da oggi saranno ancora più entusiasti.