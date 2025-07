Synthesia: ecco come creare avatar incredibili con l’AI

Scrivere un testo, o creare un progetto, è sempre stato un processo che richiede tempo e attenzione. Quante volte vi sarà capitato di avere poco tempo o poche idee per portare a termine un importante compito? Tutto ciò, oggi diventa più semplice grazie agli strumenti che implementano l‘intelligenza artificiale. Se vi dicessimo che oggi esistono strumenti che consentono di trasformare un testo in un filmato con un avatar che pronuncia il testo che avete scritto? Tra le soluzioni più innovative esiste proprio Synthesia.

Lo sviluppo della tecnologia, al giorno d’oggi, consente di mettere a disposizione tantissime soluzioni utili a utenti di tutte le età. Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito a Synthesia.

Synthesia: maggiori informazioni sullo strumento AI

Ottenere un progetto in soli pochi secondi non è più impossibile grazie all’intelligenza artificiale. Non a caso, infatti, i chatbot basati sull’AI consentono di portare a termine progetti di diverso genere in pochissimo tempo rispetto al passato. Nel caso di Synthesia, si tratta di un nuovo programma che consente agli utenti di inserire un testo, ottenendo un risultato incredibile. La particolarità di questa soluzione basata sull’intelligenza artificiale riguarda la possibilità di trasformare tale testo in un filmato con un avatar che pronuncia le parole.

Per utilizzare Synthesia l’utente può decidere di scegliere uno tra gli abbonamenti disponibili. Oltre al piano Free, vengono messi a disposizione i piani Starter a 26 euro al mese, Creator al costo di 79 euro al mese oppure il piano denominato Enterprise. Creare avatar eccellenti e personalizzabili, dunque, diventa semplicissimo. L’utente, infatti, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale può creare avatar da adattare a diverse circostanze e contesti.

Con l’integrazione dell’AI, dunque, progetti complessi che prima venivano svolti esclusivamente da professionisti, oggi possono essere portati a termine da chiunque. Una volta creato il proprio account, Synthesia consente di inserire del testo, scegliendo tra vari stili e formati, creando dei contenuti davvero originali.