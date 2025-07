Sun Day di Dorsey calcola esposizione solare e vitamina D

Pare che Jack Dorsey, tra un ritiro spirituale e l’altro, si stia divertendo parecchio a smanettare con il codice. Lontano dai riflettori di X (o Twitter, se preferite), si è buttato anima e cuore in quelli che chiama “progetti di weekend” — e stavolta ha tirato fuori un’app per controllare quanto sole stiamo prendendo, quanta vitamina D produciamo e, soprattutto, quanto possiamo rimanere al sole senza sembrare dei gamberi.

Jack Dorsey lancia Sun Day, l’app AI per monitorare il sole e la vitamina D

L’app si chiama Sun Day, ed è già disponibile su TestFlight per i curiosi con iPhone. L’idea è semplice, ma ha un suo perché: sfruttare la posizione dell’utente per stimare l’indice UV giornaliero e le ore di esposizione alla luce solare. Poi tocca a noi inserire qualche dato personale — tipo di pelle, vestiti che indossiamo, orario in cui usciamo — e da lì inizia il monitoraggio. L’app fa una stima di quanta vitamina D stiamo producendo giorno per giorno e ci dice anche quando è meglio cercare l’ombra prima che sia troppo tardi.

Non è la solita app da startup in cerca di unicorni, eh. Qui si tratta più di un esercizio creativo, uno spazio di gioco per Dorsey e il suo team, dove l’AI è la vera protagonista. Il cuore del progetto è Goose, uno strumento open source per la programmazione con l’intelligenza artificiale. È come se Dorsey dicesse: “Guardate cosa riesco a fare nel fine settimana con Goose e un po’ di curiosità.”

E a quanto pare non è l’unico esperimento. La settimana scorsa era uscita anche Bitchat, un’app di messaggistica Bluetooth che funziona anche in mezzo al nulla, senza Wi-Fi né rete cellulare. Quasi una provocazione. O forse un modo per mettere alla prova le potenzialità di Goose, che nel frattempo si sta ritagliando un ruolo importante nella battaglia — silenziosa ma agguerrita — tra i colossi dell’AI.

Dorsey sembra starci bene, in questa fase da “coder filosofo”. E mentre altri litigano per acquisizioni e quote di mercato, lui rilascia app strane e leggere come questa. Chissà cosa tirerà fuori nel prossimo weekend.