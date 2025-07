Android

Google ha aggiornato l’interfaccia dello scanner di codici QR integrato su Android, introducendo un nuovo menu rapido pensato per semplificare l’esperienza utente. Il cambiamento riguarda la funzione standard dello scanner disponibile nei dispositivi Android più recenti, rendendo l’interazione con i QR code più immediata e intuitiva, senza necessità di aprire app esterne.

Un’interfaccia semplificata per l’uso quotidiano

Con il nuovo aggiornamento, quando l’utente apre lo scanner QR, trova ora un menu contestuale con due opzioni: “Scansiona codice QR” e “Scegli immagine”. La prima consente l’utilizzo della fotocamera per rilevare codici in tempo reale, mentre la seconda permette di selezionare un’immagine contenente un QR code dalla galleria. Questo approccio consente di gestire facilmente sia scenari dal vivo sia immagini salvate.

Il nuovo layout rende più efficiente una funzione sempre più utilizzata per accedere a siti web, reti Wi-Fi, servizi di autenticazione o pagamenti digitali, mantenendo al contempo la semplicità d’uso.

A differenza di molte soluzioni di terze parti, lo scanner QR integrato in Android non richiede il download di applicazioni aggiuntive. È accessibile dal menu rapido o dalla barra di ricerca del sistema, in base al produttore del dispositivo. Con questo aggiornamento, la funzionalità viene ulteriormente potenziata, rendendola un punto di riferimento per l’interazione con i codici QR a livello di sistema operativo. L’integrazione diretta nel sistema assicura anche maggiori garanzie in termini di sicurezza e privacy, evitando l’invio di dati sensibili a piattaforme di terze parti.

Il nuovo menu è attualmente in fase di rollout progressivo su dispositivi Android compatibili. La disponibilità può variare in base al produttore e alla versione installata di Google Play Services, che gestisce molte delle funzionalità connesse all’esperienza utente su Android. Il menu è stato segnalato su smartphone aggiornati alle versioni più recenti del sistema, a partire da Android 12 in su. Al momento, non tutti i dispositivi sembrano ricevere l’interfaccia aggiornata, ma è probabile che il rilascio venga esteso nei prossimi giorni anche ad altri modelli.