Motorola x Swarovski, confermata la lussuosa collaborazione

Nelle scorse ore erano emersi i primi dettagli sulla Collezione Motorola x Swarovski, la serie di dispositivi del produttore impreziositi dai cristalli austriaci. Finalmente, ecco arrivare le informazioni ufficiali su questa interessante partnership.

Motorola introdurrà nel catalogo il Moto Razr 60 nella nuova variante Swarovski. Lo smartphone pieghevole sarà orientato all’eleganza e alla raffinatezza grazie all’utilizzo di elementi unici. I diamanti Swarovski andranno ad arricchire la scocca posteriore, creando un connubio inedito di tecnologia e lusso.

La conferma arriva da un post pubblicato da MotorolaUS sul proprio profilo X (ex Twitter). Il teaser ha ufficializzato la collaborazione tra i due brand mostrando il primo prodotto della collezione, i Moto Buds Loop.

Something glamorous is coming your way! Stay tuned to see our icon get an extra sparkly makeover💎 #razr pic.twitter.com/hQTtEFTZaJ — motorolaus (@MotorolaUS) July 15, 2025

Gli auricolari dallo stile glamour, disponibili negli Stati Uniti e in Canada, sono caratterizzati dalla colorazione French Oak con l’aggiunta di cristalli Swarovski. In questo modo, un accessorio semplice come degli auricolari, diventa una vera e propria icona di stile.

La collaborazione Motorola x Swarovski proseguirà con il Moto Razr 60 per creare una combinazione unica incentrata sull’eleganza e sul lusso. Lo smartphone pieghevole, stando a quanto emerso in queste ore, sarà caratterizzato da una backcover in tessuto e dettagli decorati con cristalli Swarovski. Il dispositivo in questione sarà la versione base e non quella Ultra ma il produttore non ha fornito maggiori informazioni sui tagli di memoria disponibili.

Le pietre preziose saranno presenti su tutta la scocca e ci saranno tre pietre incastonate vicino alla cerniera. Il device non è ancora stato ufficialmente confermato, ma i render del foldable si stanno intensificando.

Trattandosi di una edizione limitata, il prezzo sarà altamente esclusivo anche considerando il valore delle pietre Swarovski che aumentano e non poco il valore dello smartphone. Ci aspettiamo maggiori dettagli nel corso dei prossimi giorni con una possibile data di presentazione del Moto Razr 60 Motorola x Swarovski fissata per il 5 agosto. Non resta che