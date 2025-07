Wiko Enjoy 80 Pro è ufficiale, specifiche e prezzi

Il produttore tech Wiko continua a presentare smartphone di rilievo, dal design curato e dalla buona scheda tecnica. Uno degli ultimi arrivati è il nuovo Wiko Enjoy 80 Pro, uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato ma che presenta comunque alcune peculiarità interessanti, prima fra tutte il design. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Wiko annuncia ufficialmente sul mercato il nuovo Wiko Enjoy 80 Pro

Wiko Enjoy 80 Pro è il nuovo smartphone presentato in queste ore sul mercato mobile dal noto produttore tech Wiko. Come già accennato in apertura, questo nuovo device appartiene alla fascia medio-bassa del mercato, ma presenta comunque delle caratteristiche di rilievo. Spicca in primis il design, molto curato ed ispirato chiaramente a smartphone di fascia più alta, come gli ultimi iPhone di casa Apple.

Sul fronte spicca un display con tecnologia OLED. Quest’ultimo ha una diagonale pari a 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, mentre la luminosità massima arriva a 1300 nits. In alto al centro è presente poi una fotocamera anteriore da 8 MP integrata in un foro di forma ovale. Sul retro, invece, troviamo un modulo fotografico comprendente due fotocamere posteriori, di cui un sensore fotografico principale da 50 MP.

Per quanto riguarda le prestazioni, a bordo è presente uno dei soc di casa Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 4 Gen 2 con tagli di memoria comprendenti 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB. Come software, a bordo troviamo HarmonyOS, grazie ad una partnership con il colosso Huawei. La batteria montata a bordo ha poi una capienza pari a 6100 mah e può essere ricaricata tramite il supporto alla ricarica rapida da 40W.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, il nuovo smartphone entry-level Wiko Enjoy 80 Pro sarà disponibile all’acquisto per il solo mercato cinese. I prezzi partiranno da circa 190 euro al cambio attuale.