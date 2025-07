Konfety torna a colpire: nuove tecniche per aggirare le difese

Dopo un periodo di relativa inattività, Konfety torna prepotentemente alla ribalta nel panorama delle minacce informatiche. Si tratta di un malware già noto agli esperti di cybersecurity per la sua capacità di infiltrarsi nei sistemi aziendali e sottrarre informazioni sensibili. Questa volta, però, il software malevolo si presenta in una nuova versione più intelligente e difficile da individuare, grazie a tecniche avanzate di elusione che mettono in seria difficoltà anche gli strumenti di protezione più aggiornati.

Konfety è stato individuato in diverse campagne mirate a infrastrutture critiche e ambienti aziendali, spesso attraverso tecniche di phishing altamente personalizzati e allegati infetti. La sua forza sta nella modularità e nella capacità di mutare comportamento una volta all’interno della rete bersaglio, rendendo complicata la sua rimozione e tracciabilità.

Tecniche di evasione sempre più raffinate per il malware Konfety

La vera novità che preoccupa gli analisti è l’introduzione di nuove tecniche di evasione, alcune delle quali sfruttano strumenti legittimi del sistema operativo per nascondersi in bella vista. Konfety riesce a disattivare o ingannare i software antivirus, sfruttando anche il caricamento lento dei propri moduli malevoli per sfuggire alla scansione in tempo reale.

Inoltre, il malware utilizza meccanismi di cifratura sofisticati per comunicare con i server di comando e controllo, rendendo quasi impossibile intercettare o analizzare il traffico dati. Questo approccio, unito a tecniche di “living off the land” (uso di strumenti già presenti nei sistemi target), lo rende uno dei malware più insidiosi del momento. Konfety non colpisce in modo casuale. I suoi attacchi sono pensati per durare nel tempo, spesso senza che la vittima se ne accorga subito. Questo gli consente di raccogliere dati sensibili, documenti riservati e credenziali di accesso, alimentando un mercato nero sempre più redditizio.

La nuova ondata di infezioni dimostra ancora una volta che la cybersecurity non può permettersi pause. Anche minacce già note possono riemergere in forme diverse, pronte a sfruttare ogni minima vulnerabilità. Mantenere aggiornati i sistemi, formare il personale delle aziende e adottare strategie di difesa multilivello è oggi più che mai indispensabile.