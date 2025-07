Windows 11 potenzia l’AI locale: ora c’è la descrizione immagini senza usare il cloud

Microsoft continua a spingere sull’integrazione dell’intelligenza artificiale in Windows 11, e lo fa con una novità che unisce efficienza e attenzione alla privacy. La funzione si inserisce nell’ambito delle innovazioni destinate ai PC Copilot+, dispositivi dotati di processori di nuova generazione con unità neurali dedicate (NPU).

Il nuovo strumento si chiama “Click To Do” ed è un menu intelligente che si attiva tenendo premuto il tasto Windows e cliccando con il mouse. Da lì, il sistema analizza ciò che appare a schermo e propone azioni contestuali. Una delle più recenti aggiunte è la capacità di descrivere un’immagine direttamente dal dispositivo, senza l’uso del cloud. Tutto ovviamente è sicuro al 100% e non ci sono rischi per gli utenti che usano questa funzione.

Descrizione locale e sicurezza dei dati garantita: Windows 11 cresce ancora

Quando si sceglie di descrivere un’immagine, viene generata una sintesi testuale visibile in una finestra a comparsa. L’utente può poi copiarla, rigenerarla o valutare la precisione della risposta. Il processo avviene completamente in locale: le immagini non vengono inviate ai server Microsoft e non è necessaria alcuna connessione internet. Il merito è dei modelli AI integrati nel sistema e ottimizzati per sfruttare la NPU, assicurando prestazioni elevate e massima riservatezza.

Questa nuova funzione si rivela utile in molte situazioni: dalla lettura veloce di grafici complessi alla comprensione di immagini con dettagli difficili da interpretare a colpo d’occhio. Si affianca ad altri strumenti già presenti in Click To Do, come il riassunto dei testi, la riscrittura di contenuti selezionati o la modifica rapida di immagini con rimozione dello sfondo.

Attualmente in fase di test sui canali Dev e Beta del programma Windows Insider, la novità è disponibile solo su dispositivi Copilot+ con chip Snapdragon. Il supporto per processori Intel e AMD sarà introdotto a breve, mentre il rilascio generale è previsto entro la fine dell’anno.