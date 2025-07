Reddit: nuova misura di tutela con la verifica dell’età

Nel Regno Unito, Reddit ha introdotto una nuova misura per la sicurezza degli utenti più giovani. Si tratta di una verifica obbligatoria dell’età. Il cambiamento entra in vigore in risposta all’Online Safety Act. Una normativa britannica che mira a rafforzare la protezione degli utenti più giovani su internet. La verifica riguarda non solo i contenuti sessuali o violenti, ma anche quelli legati a temi sensibili. Come, ad esempio, la salute mentale, l’autolesionismo e la depressione. La procedura prevede l’intervento di un provider esterno, Persona, al quale gli utenti dovranno inviare un documento d’identità o un selfie. Tale sistema permette di verificare in modo affidabile l’età della persona senza che Reddit debba avere accesso diretto ai documenti caricati.

Reddit: introdotto nel Regno Unito un nuovo sistema di verifica per l’età

Persona conserverà le immagini per un periodo massimo di sette giorni. Mentre Reddit manterrà soltanto i dati strettamente necessari. Come la conferma dell’età e la data di nascita. Tale scelta, sottolinea l’azienda, è pensata per ridurre al minimo la raccolta di dati personali, pur rispettando la legge. Reddit ha precisato che non è interessata a conoscere nel dettaglio l’identità dei propri utenti, ma ha riconosciuto la necessità di tale controllo. Ciò per garantire un uso responsabile della piattaforma.

Un ulteriore vantaggio di tale verifica è che consente di escludere che dietro un profilo ci sia un’intelligenza artificiale. Elemento sempre più presente e difficile da distinguere online. Anche se al momento limitata al Regno Unito, tale nuova misura potrebbe essere la prima di una serie di implementazioni simili in altri Stati europei. Reddit ha confermato che sta già sperimentando a livello globale una verifica facoltativa, destinata a diventare obbligatoria qualora le leggi dei singoli Paesi lo richiedano. Inoltre, l’azienda intende utilizzare le informazioni raccolte per offrire contenuti e pubblicità più mirati. Adattando l’esperienza dell’utente in base all’età.