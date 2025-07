Enel ha annunciato cambiamenti importanti per la sua app

Con un aggiornamento che segna un cambiamento importante, Enel ha annunciato una modifica importante per la sua applicazione. Secondo le ultime informazioni Enel X Way cambia nome e diventa Enel On Your Way. La distribuzione della nuova versione è già iniziata e porta con sé non solo un’interfaccia riprogettata, ma anche diverse funzioni pensate per migliorare l’usabilità per chi guida un veicolo elettrico. Tra le novità spicca la possibilità di continuare a utilizzare le varie funzioni dell’app mentre è in corso una sessione di ricarica. Gli utenti non saranno più bloccati su una schermata statica, ma potranno esplorare l’app e monitorare allo stesso tempo l’andamento del rifornimento.

Enel: ecco i cambiamenti previsti per la sua app

Anche la mappa dei punti di ricarica è stata potenziata. La nuova visualizzazione permette di ottenere informazioni più approfondite su ogni colonnina. Tra cui il livello di potenza disponibile e lo stato di funzionamento. Un dettaglio utile che permette agli automobilisti di pianificare le proprie soste con maggiore efficienza e senza sorprese. Un’ulteriore miglioria riguarda l’organizzazione dei filtri e la gestione delle preferenze. Con Enel On Your Way, trovare rapidamente le stazioni preferite o quelle più adatte alle proprie esigenze è più facile. Ciò grazie a una struttura più chiara e reattiva, che riduce i tempi di ricerca e ottimizza il percorso verso la ricarica.

Riguardo gli aspetti economici, invece, Enel non ha ancora comunicato variazioni nei costi. Eppure, a partire dal 28 luglio, gli utenti dovranno accettare i nuovi Termini e Condizioni. Lasciando intuire che potrebbero esserci aggiornamenti anche in quell’ambito. Al momento, le tariffe della ricarica sono di 0,69 euro per kWh in AC (fino a 49 kW). Ed anche 0,79 euro per kWh in DC (tra 50 e 99 kW) e 0,89 euro per kWh in HPC (oltre 100 kW). Non resta che attendere e scoprire quali saranno le ulteriori novità presentate da Enel.