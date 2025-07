Hisense: arriva in Italia il nuovo sistema per l’audio domestico

Hisense, azienda di riferimento nel panorama dell’elettronica, porta sul mercato italiano una novità promettente. Quest’ultima è indirizzata all’intrattenimento domestico. Si tratta del nuovo impianto HT SATURN Home Theatre Sound System. Un sistema audio surround che punta a ridefinire l’esperienza sonora a casa. È un progetto ambizioso, nato dalla collaborazione con Devialet, marchio francese noto per la qualità delle sue soluzioni acustiche. Il sistema HT SATURN è certificato “Tuned by Devialet” e costruito attorno all’architettura Hi-Concerto, sviluppata da Hisense per massimizzare la sinergia tra televisore e soundbar.

Hisense: ecco le caratteristiche del nuovo sistema audio

La struttura a 4.1.2 canali permette una diffusione del suono spaziale e coinvolgente. Sono presenti quattro diffusori indipendenti e un subwoofer wireless, liberamente collocabili nell’ambiente per adattarsi a qualsiasi configurazione. Ogni modulo satellitare è dotato di tre altoparlanti. Un tweeter, un full-range e uno speaker orientato verso l’alto. Mentre il subwoofer da 6,5 pollici fornisce profondità e potenza alle basse frequenze. Complessivamente, il sistema può erogare fino a 720 W di potenza, garantendo un suono cinematografico.

La sincronizzazione audio tra TV e sistema è perfettamente gestita. Ciò grazie alla tecnologia Hi-Concerto. Nei televisori compatibili, lo schermo stesso agisce come canale centrale, migliorando l’equilibrio della scena sonora. L’effetto immersivo è ulteriormente potenziato dal supporto ai formati Dolby Atmos e DTS:X. Entrambi consentono ai suoni di muoversi intorno, sopra e dietro l’ascoltatore per un’esperienza tridimensionale autentica.

La qualità sonora è assicurata dai tuning sviluppati da Devialet. Ogni suono, dai dettagli più delicati ai momenti di massimo impatto, è riprodotto con fedeltà e realismo. Cinque modalità sonore preimpostate si adattano ai diversi contenuti, con effetti intelligenti come AI, Voice e Virtual:X. Inoltre, il sistema sfrutta la tecnologia di calibrazione ambientale dei TV Hisense per mantenere prestazioni elevate in qualsiasi condizione.

Il sistema sfrutta un’evoluta trasmissione wireless tri-banda (2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz), offrendo una connessione stabile. Il Bluetooth 5.3 e gli ingressi HDMI eARC, HDMI IN e ottico permettono il collegamento fluido con console, lettori e dispositivi di streaming. Le impostazioni audio sono gestibili in modo intuitivo grazie alla funzione EzPlay, che permette di controllare il sistema direttamente dal telecomando del TV Hisense. Il sistema HT SATURN sarà disponibile in Italia dal 28 luglio. Il prezzo di listino consigliato per il nuovo impianto Hisense è pari a 899 euro.