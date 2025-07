YouTube Music: ecco i cambiamenti introdotti con l’aggiornamento

YouTube Music sta ricevendo un aggiornamento da parte di Google. L’azienda di Mountain View anche se non modifica radicalmente la piattaforma, introduce una serie di migliorie pensate per rendere l’esperienza utente più intuitiva e soddisfacente. Uno degli interventi più evidenti riguarda la chiarezza visiva dei controlli di riproduzione. In particolare, si fa riferimento ai tasti “shuffle” e “repeat”. Fino a oggi, la loro attivazione era indicata unicamente da un lieve aumento dello spessore delle icone. Un dettaglio troppo sottile per garantire un feedback visivo immediato. Con tale aggiornamento, è stato aggiunto un piccolo cerchio bianco sotto le icone attive, che permette di capire facilmente lo stato della funzione e agire con maggiore sicurezza. La modifica non tocca però l’icona specifica per ripetere un solo brano, che mantiene l’indicazione numerica “1” all’interno dell’icona.

Le novità introdotte dall’aggiornamento di YouTube Music

Un’altra novità riguarda l’introduzione di una nuova funzione nella schermata iniziale: “Crea una radio con avvio rapido”. Tale opzione consente di avviare in pochi secondi una radio personalizzata partendo da una lista di otto artisti selezionati dall’app in base alle abitudini di ascolto. Un semplice tap su “Ascolta ora” dà vita a una stazione musicale coerente con i propri gusti. Mentre per chi desidera maggiore controllo è sempre disponibile l’editor avanzato tramite il pulsante “Altro”. Da cui si può affinare ulteriormente la selezione.

Anche la sezione “Uscite per te” si sta facendo strada su un numero crescente di dispositivi. Tale funzionalità, collocata in fondo alla pagina degli album, offre suggerimenti su nuove uscite discografiche scelte in base ai gusti personali e alla cronologia di ascolto. Disponibile ora anche su iOS e nella versione web, rappresenta un ulteriore passo verso una piattaforma capace di proporre musica su misura.

Tali aggiornamenti stanno arrivando gradualmente agli utenti tramite un aggiornamento lato server. Inoltre, iniziano ad essere visibili dalla versione 8.26 dell’app su dispositivi Android. Anche se si tratta di un piccolo dettaglio grafico, dimostra l’attenzione al feedback degli utenti e l’impegno nel migliorare aspetti spesso sottovalutati dell’esperienza d’uso.