Google: nuova assunzione per il settore AI

Di recente, il settore dell’intelligenza artificiale ha assistito ad un particolare colpo di scena. Tutto sembrava pronto per l’acquisizione di Windsurf da parte di OpenAI. Un’operazione da quasi tre miliardi di euro che avrebbe consolidato la posizione della startup tra i grandi del settore dell’AI. Ma la realtà ha preso una piega molto diversa. Con una mossa fulminea e inattesa, Google è intervenuta nella partita, mettendo fine ai negoziati tra Windsurf e OpenAI e accaparrandosi le menti più brillanti dell’azienda. Il CEO Varun Mohan, il co-fondatore Douglas Chen e diversi dei migliori ricercatori sono stati, infatti, assunti da Google DeepMind. Tale mossa non si configura come una tradizionale acquisizione. In effetti, Windsurf resta formalmente indipendente, e Google non ne ha rilevato alcuna quota.

Google acquisisce Windsurf? Ecco i dettagli

Ciò che è avvenuto è una sofisticata strategia di acquisizione di talenti. Arricchita da una licenza tecnologica non esclusiva. Un investimento di circa 2,24 miliardi di euro ha permesso a DeepMind di accedere a risorse umane e competenze di altissimo livello, e di ottenere il diritto di utilizzare alcune delle tecnologie sviluppate da Windsurf. Secondo quanto dichiarato ufficialmente, l’obiettivo di Google è rafforzare il proprio impegno nella cosiddetta “codifica agentiva”. Un settore chiave nella prossima evoluzione dell’AI.

Intanto, all’interno di Windsurf si apre una fase delicata. Il comando dell’azienda è stato affidato a Jeff Wang, già responsabile della parte commerciale, che ha assunto il ruolo di CEO ad interim. La maggioranza del team, composto da circa 250 persone, rimane comunque operativa e continuerà a sviluppare e distribuire soluzioni di codifica AI per il mercato enterprise. Eppure, l’uscita dei fondatori rischia di creare una frattura profonda, perché il carisma e la visione dei leader spesso rappresentano la spina per realtà giovani e dinamiche come questa.

Le ragioni che hanno portato alla rottura con OpenAI sembrano risalire a frizioni interne tra quest’ultima e Microsoft, suo principale finanziatore. La clausola che garantisce a Microsoft l’accesso all’intera proprietà intellettuale di OpenAI avrebbe sollevato timori sul destino delle tecnologie Windsurf, portando i suoi vertici a riconsiderare l’accordo. Con la fine del periodo di esclusività dell’offerta, Windsurf ha quindi guardato altrove. Trovando in Google un’opportunità concreta.