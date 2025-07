Sicurezza digitale, Cisco rafforza il suo sistema di protezione

Recentemente gli attacchi ransomware non si sono limitati a colpire le reti aziendali, ma sono arrivati anche alle utenze private. In questo scenario, la società Cisco presenta un nuovo sistema di protezione che aiuterà gli utenti a proteggersi da queste minacce e migliorare la sicurezza digitale. Il sistema si chiama Duo Identity and Access Management, molto più evoluto delle versioni precedenti. Infatti quest’ ultimo supera di molto l’ autenticazione a più fattori presentata precedentemente da Cisco. Dal punto di vista della sicurezza digitale, con questo sistema viene garantita la massima protezione dagli attacchi informatici.

Il sistema IAM presenta molti miglioramenti che garantiranno molta sicurezza per gli utenti. In particolare con le nuove funzioni introdotte, verranno aggiornati i sistemi che garantiscono la protezione degli utenti. Infatti la versione precedente di IAM prevedeva solamente la verifica dell’ identità come protezione dagli attacchi. Adesso invece sono stati inseriti sistemi come MFA avanzato e Single Sign-On in un’ unica piattaforma. Un’ altra particolarità e la funzione che frutta la tecnologia Bluetooth Low Energy per verificare la presenza effettiva dello smartphone con il dispositivo di accesso.

Sicurezza digitale, IAM sempre più performante

Una delle migliorie apportate al sistema di sicurezza digitale include il Duo Passport che serve a proteggere gli utenti contro il furto di sessione. Inoltre sembra che il nuovo sistema possa adattarsi anche a verifiche condotte da piattaforme di terze parti in modo da essere il più versatile possibile. Un problema da affrontare riguarda la frammentazione dell’ identità digitale, cioè sistemi scollegati che possono creare potenziali punti di accesso per gli hacker. Cisco interviene in questo inserendo Cisco Identity Intelligence che raccoglie i dati in tempo reale bloccando eventuali operazioni sospette. Una delle prerogative che si è fissato Cisco è quella di rassicurare gli utenti nel compiere delle trattative online e trasmettergli sicurezza.

Con le nuove tecnologie gli utenti potranno vantare la massima protezione contro gli attacchi informatici che stanno aumentando sempre di più negli ultimi tempi.