PlayStation Plus, ad agosto diremo addio a 14 videogiochi

Il mese di luglio 2025 è stato particolarmente interessante per tutti gli amanti del mondo dei videogiochi. Il colosso del gaming Sony ha infatti reso disponibili al download su PlayStation Plus tantissimi videogiochi di rilievo per tutti gli abbonati. Tuttavia, come succede spesso, l’azienda si sta preparando per eliminare dal catalogo alcuni titoli in modo da fare spazio ai nuovi arrivi. Per il prossimo mese, in particolare, è prevista l’uscita di ben 14 videogiochi. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

PlayStation Plus, ad agosto diremo addio a ben 14 videogiochi

A breve gli abbonati al servizio di PlayStation Plus dovranno dire addio a numerosi videogiochi. Come già accennato in apertura, infatti, ogni mese il colosso del gaming Sony si prepara per dare il benvenuto a nuovi titoli , ma allo stesso tempo deve fare spazio eliminando quelli precedenti. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, in particolare, gli utenti dovranno dire addio a ben 14 videogiochi. Questi non saranno dunque più disponibili al download per gli abbonati al servizio di PlayStation Plus a partire dal prossimo mese di agosto 2025.

PlayStation Plus – videogiochi che lasceranno il catalogo ad agosto 2025

EA Sports FC 5 (su PS5)

Star Wars Jedi: Survivor (sia su PS4 sia su PS5)

Top Spin 2K25 (sia su PS4 sia su PS5)

The Witcher 3: Wild Hunt (sia su PS4 sia su PS5)

Wild Hearts (su PS5)

RIDE 5 (su PS5)

Sword Art Online: Last Recollection (sia su PS4 sia su PS5)

Sword Art Online: Sword Art Online: Alicization Lycoris (su PS4)

Sword Art Online: Fatal Bullet (su PS4)

Sword Art Online: Lost Song (su PS4)

Sword Art Online: Hollow Realization (su PS4)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (su PS4)

Vacation Simulator (sia su PS4 sia su PS5)

Bugsnax (sia su PS4 sia su PS5)

Come è possibile notare , si tratta purtroppo di videogiochi di un certo spessore, tra cui The Witcher 3 e EA Sports FC 25.