Google Drive rinnova l’interfaccia desktop, novità anche per Calendar e Gmail

Google ha avviato un restyling completo dell’app Drive per desktop, disponibile su Mac e Windows, incluso il supporto nativo per i dispositivi Windows ARM introdotto a fine marzo. L’obiettivo è offrire un’interfaccia più ordinata e centralizzata, semplificando la gestione dei contenuti archiviati sul cloud. Saranno ovviamente gli utenti a beneficiare di queste migliorie che non faranno altro che rendere tutto più armonioso.

Tra gli elementi principali del nuovo layout c’è un FAB (Floating Action Button), un pulsante flottante che permette un accesso diretto alla cartella Drive. Il pannello di navigazione laterale si articola in tre sezioni: Home, Attività di sincronizzazione e Notifiche. La pagina iniziale propone una panoramica dinamica con caricamenti recenti, elementi che necessitano attenzione e collegamenti rapidi ai file condivisi, oltre alla possibilità di aggiungere nuove cartelle da sincronizzare.

Il vecchio schema, basato su finestre separate per attività e cartelle, lasciava l’esperienza d’uso piuttosto frammentata. Ora tutto è riunito in un’unica schermata, più coerente e funzionale, con l’aggiunta dell’integrazione con Google Foto, utile per chi gestisce anche contenuti multimediali sul cloud.

Anche Calendar e Gmail si aggiornano: Google ha pensato proprio a tutto

Nel frattempo, Google sta portando avanti anche piccole modifiche su altri strumenti dell’ecosistema Workspace. In particolare, Google Calendar per Android introduce la possibilità di condividere i calendari direttamente dall’app. Una funzione che prima era limitata alla versione web.

La nuova opzione si trova nelle Impostazioni: selezionando un calendario, compare la voce “Condiviso con”, da cui è possibile stabilire se rendere visibile l’agenda a un singolo utente, a un intero dominio o al pubblico. Un’aggiunta semplice ma utile, che migliora l’accessibilità e riduce la dipendenza dal browser.

Gmail non è coinvolto in cambiamenti rilevanti al momento, ma l’approccio adottato da Google in queste settimane conferma la volontà di uniformare l’esperienza d’uso tra mobile, desktop e web, valorizzando praticità, ordine e accessibilità.