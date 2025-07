Il cemento che si frantuma per salvarti la vita

A volte le migliori innovazioni nascono da un’idea semplice ma audace: “E se il cemento potesse essere… morbido?” No, non è uno scherzo, e nemmeno un esperimento da laboratorio fallito. È l’intuizione che ha portato un team di scienziati cinesi a sviluppare un materiale sorprendente, che ha già trovato spazio in 14 aeroporti del Paese. Lo chiamano affettuosamente “marshmallow”, anche se il suo compito è tutto fuorché dolce: deve salvare vite.

Un “marshmallow” di calcestruzzo per fermare gli aerei in emergenza

Questo calcestruzzo cellulare di nuova generazione ha una caratteristica unica: è progettato per frantumarsi in modo controllato sotto l’impatto di un aereo che finisce lungo la pista. In pratica, agisce come una rete di sicurezza, assorbendo l’energia del velivolo e rallentandolo senza provocare danni strutturali gravi. La sua struttura leggera – pesa solo 200 chili al metro cubo, circa un decimo del cemento normale – è il segreto di questa capacità di “cedere con intelligenza”.

Chi ha familiarità con il mondo dell’aviazione sa quanto siano cruciali i pochi secondi dell’atterraggio. Le aree di sicurezza a fine pista (RESA) sono obbligatorie, ma fino ad oggi venivano realizzate con materiali come sabbia o acqua, poco pratici e instabili in condizioni meteo variabili. La sabbia può indurirsi o impantanarsi, le vasche d’acqua attirano uccelli e animali e rischiano di ghiacciare d’inverno. Nessuna di queste soluzioni è davvero ottimale.

Il nuovo “cemento marshmallow” invece si comporta sempre allo stesso modo, stagione dopo stagione. Il trucco sta nella precisione con cui è stato calibrato: deve avere una resistenza meccanica specifica, né troppo alta né troppo bassa, per svolgere al meglio il suo compito. Per ottenere questa delicatezza strutturale, i ricercatori hanno dovuto perfezionare un processo che sembra più da pasticceria che da ingegneria: la schiumatura. Con un agente speciale, hanno stabilizzato milioni di microbolle nell’impasto cementizio, creando una rete porosa capace di resistere al tempo, all’umidità e agli impatti violenti.

La parte più interessante? È fatto con cemento ordinario, niente ingredienti esotici o costosi, rendendolo una soluzione anche economicamente sostenibile. I test sul campo parlano chiaro: le sue prestazioni restano stabili, anche a distanza di mesi. Un piccolo passo per il cemento, forse, ma un grande balzo per la sicurezza aeroportuale.