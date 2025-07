Hyundai: arriva Google Places nei sistemi di navigazione

La tecnologia a bordo è sempre più centrale nell’esperienza di guida. A tal proposito, Hyundai compie un nuovo passo avanti. Si tratta dell’integrazione del servizio Google Places all’interno dei suoi sistemi di navigazione più avanzati. Tale novità, disponibile da poco, è stata resa accessibile a tutti i veicoli del marchio equipaggiati con la piattaforma ccNC (Connected Car Navigation Cockpit) e aggiornati con il software più recente. Spesso, molte innovazioni vengono riservate solo ai modelli in uscita. Tale implementazione, invece, interessa anche i veicoli già in circolazione. Permettendo così ad un’ampia base di utenti di usufruire immediatamente delle nuove funzionalità.

Google Places arriva sulle vetture Hyundai

Google Places rappresenta un valore aggiunto sostanziale per la navigazione a bordo. Il vasto database di tale sistema comprende oltre 200 milioni di luoghi in tutto il mondo. Con tale impostazione il sistema consente di accedere a informazioni dettagliate su innumerevoli punti di interesse. Come ristoranti, hotel, attrazioni turistiche e molto altro. Le informazioni includono descrizioni, orari di apertura, immagini, valutazioni e persino suggerimenti personalizzati. A rendere l’esperienza ancora più fluida contribuisce il potente strumento di ricerca con completamento automatico.

La disponibilità di tale nuova funzione riguarda specifici modelli Hyundai. Tra cui la Nuova KONA (2023), la Nuova SANTA FE e la Nuova TUCSON (entrambe 2024). Inoltre, sono comprese la IONIQ 5 e la sportiva IONIQ 5 N (2024), oltre alla futura IONIQ 9 attesa nel 2025.

L’impegno di Hyundai nell’adozione di tecnologie intelligenti rispecchia la sua visione. Quest’ultima è orientata al miglioramento continuo dell’esperienza dei suoi clienti. In tale prospettiva, la partnership con Google ha rappresentato un tassello fondamentale. Scenario che si consolida nel tempo con progetti sempre più ambiziosi. L’integrazione di Google Places ne è una dimostrazione concreta. Tale novità, infatti, lascia intravedere nuove evoluzioni future. Il tutto in un settore dove la connettività diventa sempre più parte integrante della mobilità. Non resta dunque che attendere e scoprire le prossime novità offerte da Hyundai.