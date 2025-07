Apple: possibili novità sulla colorazione dell’iPhone 17 Pro

Il fermento intorno all’arrivo degli iPhone 17 è palpabile. Tra le numerose indiscrezioni che circolano in rete, un tema che sta attirando particolare attenzione riguarda proprio i colori. Le anticipazioni si stanno concentrando soprattutto sulle varianti cromatiche che Apple potrebbe introdurre nei suoi prossimi dispositivi. Tra le più discusse c’è senza dubbio la versione nera dell’iPhone 17 Pro. A diffondere le prime immagini è stato ancora una volta Majin Bu, fonte ben nota tra gli appassionati per le sue anticipazioni puntuali. Quest’ultime hanno mostrato un dummy del nuovo iPhone in nero opaco. Nel modello mostrato, a colpire subito è la nuova disposizione della fotocamera posteriore, incorniciata da una camera bar lucida che si estende su tutta la larghezza del retro. Tale elemento, che spezza la continuità della scocca matte, dà al dispositivo un aspetto distintivo e moderno.

Apple: nuova colorazione per l’iPhone 17 Pro

La scelta di tale configurazione estetica sembra destinata a diventare uno dei tratti distintivi della gamma Pro. Anche se resta da vedere come si integrerà visivamente sulla versione Pro Max, più grande. Al momento, mancano conferme ufficiali da parte di Apple, ma le immagini trapelate sembrano suggerire una direzione abbastanza precisa in termini di design.

Allo stesso tempo, insieme alle immagini del dummy nero, continuano a circolare rumor anche su altre tonalità. Per l’iPhone 17 base si parla di una nuova versione “Lavanda”. Mentre per i modelli di fascia alta dovrebbero arrivare opzioni in “Sky Blue”.

Eppure, quando si tratta di colorazioni, c’è sempre una certa cautela da mantenere. I modellini, spesso realizzati a partire da file CAD, sono in grado di fornire un’idea realistica delle dimensioni e della forma finale di uno smartphone. Eppure, non sempre riescono a restituire fedelmente la qualità e le sfumature delle tinte che vedremo nei prodotti finiti. Il processo industriale di colorazione, infatti, è molto più complesso di quanto possa essere riprodotto in un mock-up. E anche i rendering ufficiali non sostituiscono l’impressione che si ha osservando il dispositivo dal vivo.