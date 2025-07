Apple iPhone 16 Pro: che occasione ASSURDA oggi su Amazon

Una vera e propria occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire nel momento in cui si fosse interessati all’acquisto di uno dei migliori top di gamma in circolazione, un prodotto che non nasconde sorprese, è a tutti gli effetti un best buy per gli utenti che vogliono godere del massimo possibile, ed allo stesso tempo non vogliono troppo badare a spese. Apple iPhone 16 Pro è un must have da non perdere di vista con lo sconto Amazon.

Lanciato ufficialmente verso gli ultimi mesi del 2024, lo smartphone raccoglie al proprio interno tutto quanto effettivamente avremmo voluto vedere, proprio per la sua capacità di racchiuder il meglio in relativamente poco spazio. Il terminale ha dimensioni di 149,6 x 71,5 x 8,25 millimetri di spessore, con un peso di 199 grammi. Non è così difficile da utilizzare con una sola mano, si ferma comunque a 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione di 1206 x 2622 pixel, passando per una densità di 460 ppi, essendo comunque un Super Retina XDR OLED con refresh rate che raggiunge 120Hz (e protezione Ceramic Shield).

Non perdetevi le offerte Amazon con i codici sconto gratis e le nuove promozioni speciali, disponibili solo su questo canale Telegram dedicato.

Amazon da sogno con lo sconto più pazzo su Apple iPhone 16 Pro

La promozione disponibile su Amazon è davvero da urlo, uno sconto speciale per tutti gli utenti che vogliono effettuare l’acquisto in questi giorni, partendo comunque da 1239 euro, con un risparmio di circa 260 euro sul listino originario, per arrivare in questo modo a spendere solamente 969 euro. Ordinatelo subito a questo link.

Accedere alla promozione è facilissimo, come anche la qualità degli scatti fotografici di livello altissimo, proprio perché il consumatore si ritrova a godere di una tripla fotocamera posteriore: 48 megapixel, passando anche un secondario ultragrandangolare da 12 megapixel, per arrivare poi a toccare un teleobiettivo da 48 megapixel. La promozione è attiva per poco tempo, coglietela subito al volo per acquistare.