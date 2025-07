Iliad vs ho. Mobile: le promo fino a 250GB in 5G sono ottime, ecco i prezzi

Nel panorama delle offerte mobili, sia Iliad che ho. Mobile offrono soluzioni con 200 giga mensili e prezzo fisso, ma con approcci molto diversi. Se Iliad punta su un ecosistema proprietario trasparente, ho. Mobile preferisce un modello snello, rapido e flessibile, pur appoggiandosi alla rete Vodafone.

Iliad Giga 250: 250 giga in 5G a 11,99€ mensili, è una delle migliori offerte del mese

Tra le opzioni proposte da Iliad, la Giga 250 rappresenta la scelta per chi ha bisogno di molti dati: 250 giga in 5G, con minuti e SMS illimitati, al prezzo di 11,99€ al mese per sempre. Inclusi anche 25 giga per navigare in Europa, senza vincoli, rimodulazioni o sorprese. Il 5G è disponibile gratuitamente nelle aree coperte e con dispositivi compatibili.

ho. Mobile: 200 giga in 5G a 9,99€, attivazione semplice per tutti gli utenti

ho. Mobile propone un pacchetto più economico ma altrettanto valido: 200 giga in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese per sempre. L’attivazione ha un costo variabile da 2,99€, con SIM gratuita e prima ricarica obbligatoria di 10€. Scegliendo la eSIM, l’attivazione è più rapida e costa solo 1,99€. L’assistenza è garantita anche via WhatsApp, rendendo la gestione quotidiana più immediata.

Due modi di intendere la semplicità tra Iliad e ho. Mobile

Iliad propone una rete proprietaria, con copertura sempre più ampia e controllo completo su tutte le fasi del servizio. ho. Mobile, invece, fa della modularità il suo punto di forza: eSIM, pagamento online, ritiro in edicola, attivazione in tabaccheria. Il tutto senza vincoli, né rimodulazioni.

A chi si rivolgono le promo di questi due provider

Chi vuole più giga e roaming extra in Europa potrebbe preferire Iliad, anche se il prezzo mensile è leggermente più alto. Chi cerca attivazione immediata e gestione flessibile può trovare in ho. Mobile una valida alternativa, adatta anche a un’utenza meno abituata ai processi digitali complessi. Ora la scelta è vostra.