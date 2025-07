Realme 14T, la promozione più PAZZA è su Amazon

Sconto mai visto prima d’ora disponibile in esclusiva assoluta su Amazon, con gli utenti che si ritrovano a poter spendere e versare un contributo finale di soli 199 euro, contro i 249 euro previsti in origine di listino, ed avere la certezza di toccare con mano i prezzi più bassi attualmente disponibili sul mercato mondiale.

L’occasione per acquistarlo a basso costo non potrebbe essere più ghiotta, coloro che non ne conoscono le qualità o le specifiche tecniche, devono comunque sapere essere contraddistinto da dimensioni di 163,15 x 75,65 x 7,97 millimetri, ed un peso di 196 grammi. Il processore è di casa MediaTek, precisamente parliamo di Dimensity 6300, con una GPU Mali-G57 MC2, ed anche una configurazione che prevede 12GB di RAm con 256GB di memoria interna (che in questo caso non è espandibile con microSD).

Il display non potrebbe essere diverso, perché nonostante il prezzo si tratta di un AMOLED da 386 ppi, dimensioni di 6,67 pollici di diagonale e risoluzione 1080 x 2400 pixel, affiancato dalla possibilità di godere di un refresh rate fino a 120Hz ed anche 16 milioni di colori. Le fotocamere sono di buona qualità, parliamo di un sensore principale da 50 megapixel, al cui fianco trova posto un ultragrandangolare da 2 megapixel, il tutto per realizzare scatti a 4080 x 3072 pixel.

Realme 14T: l’occasione con il prezzo più basso di Amazon

La migliore occasione delle ultime settimane vi attende su Amazon con l'acquisto di Realme 14T, un prodotto che di base costerebbe 224,99 euro, ma che oggi può essere vostro con un investimento finale da sostenere pari a 199 euro.

Spostando l’attenzione verso la batteria, tutto viene catturato dal componente grandissimo: ben 6000mAh, un quantitativo davvero enorme che coprirà l’utilizzo di varie giornate prima di scaricarsi.