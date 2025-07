Passa a Vodafone: 11,99€ al mese, 150GB e 5G incluso!

Hai presente quella sensazione di quando cambi qualcosa nella tua vita e ti chiedi: “Perché non l’ho fatto prima?” Ecco, passare a Vodafone con questa offerta è proprio una di quelle occasioni.

Solo per chi cambia operatore: 5G e 150GB a meno di 12€ da Vodafone

Se arrivi da Tim, WindTre, Kena o Very, Vodafone ti accoglie con 150 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati e un prezzo chiaro: 11,99 euro al mese. Tutto semplice, senza sorprese. La SIM te la spediscono gratis a casa, l’attivazione non la paghi e, se attivi tutto online, è fatta in pochi click.

Il bello è che non devi più vivere con l’ansia della ricarica: scegliendo l’addebito automatico su carta o PayPal, il credito si gestisce da solo. E se per caso scende sotto i 5 euro, Vodafone provvede e ti ricarica automaticamente. Una cosa in meno a cui pensare.

Ovviamente, per navigare in 5G serve uno smartphone compatibile e devi trovarti in una zona coperta dalla rete 5G di Vodafone (puoi controllare tutto sul loro sito). Ma una volta connesso, vai davvero veloce.

E se viaggi in Europa? Buone notizie: 15,1 Giga dei tuoi 150 li puoi usare liberamente nei Paesi dell’Unione Europea, senza costi extra. Perfetto se stai organizzando una fuga o anche solo una trasferta di lavoro.

La parte più interessante? Il prezzo è bloccato per 24 mesi, se attivi il pagamento automatico. Nessuna modifica a sorpresa, nessuna rimodulazione: quello che vedi è quello che paghi, per due anni interi.

C’è solo una cosa da tenere a mente: è un’offerta riservata solo a chi passa a Vodafone da uno degli operatori indicati. Ma se sei tra quelli, potrebbe essere il momento giusto per fare il salto.

Insomma, una di quelle offerte che non gridano “rivoluzione!”, ma che ti fanno tirare un sospiro di sollievo. Perché finalmente hai una connessione veloce, tanti giga, e una gestione semplice. E tutto funziona come dovrebbe.