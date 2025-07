Gemini cambia volto: il nuovo logo arriva anche sul web

L’evoluzione dell’identità visiva di Gemini prosegue senza sosta. Dopo il lancio del nuovo logo sulle app Android e iOS, il restyling raggiunge ufficialmente anche la versione web del servizio. A segnare la svolta è una nuova favicon che, pur nella sua dimensione ridotta, trasmette con chiarezza l’appartenenza al mondo Google. La piccola icona, ben visibile nelle schede del browser, sostituisce quella precedente e chiude un percorso iniziato mesi fa con l’introduzione di design più armonici e colorati.

Gemini cambia anche il benvenuto su desktop, ma non ancora su mobile

Il cambiamento riguarda soprattutto il logo, che ora assume la forma di una scintilla più morbida e rotonda. I classici colori blu, rosso, verde e giallo tipici di Google vengono mantenuti, ma con uno stile più moderno. La vecchia versione blu-viola viene dunque archiviata in favore di una nuova immagine più coerente con il linguaggio visivo dell’azienda di Mountain View. Curiosamente, una versione intermedia del logo, annunciata ad aprile, non è mai stata implementata sul sito. Google ha preferito passare direttamente alla nuova versione attuale, saltando completamente la fase di transizione.

Ma non è solo l’icona a cambiare. Anche l’interfaccia web di Gemini si rinnova, con piccoli ma evidenti aggiornamenti estetici. Il saluto iniziale “Ciao”, che appare sulla homepage, ora è interamente colorato di blu. Si tratta di una modifica però non ancora estesa alle app mobili, altro segno che l’aggiornamento procede per gradi. Per chi utilizza Gemini come Progressive Web App su desktop o smartphone, l’icona non si aggiorna automaticamente. È necessario eliminare il collegamento esistente e aggiungerlo nuovamente per visualizzare il nuovo simbolo.

Insomma, con questo aggiornamento, Google porta a compimento il rebranding di Gemini, allineando l’esperienza utente su ogni piattaforma. L’obiettivo è quello di rafforzare l’identità del proprio assistente AI come prodotto completamente integrato nel mondo Google, evitando ambiguità legate a un’immagine visiva diversa. Il nuovo logo, più accessibile e familiare, è quindi un segnale di continuità e riconoscibilità.