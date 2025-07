Android 16, debutto in stile Chrome

Google ha scelto di dire addio alle tradizionali Developer Preview per Android, aprendo la strada a un sistema di test più dinamico. Con il rilascio del 10 luglio 2025, Android 16 inaugura il ciclo delle build “Canary”, termine già ben noto agli utenti di Chrome. L’obiettivo è offrire aggiornamenti più frequenti, anche se non sempre stabili. La prima build, identificata dal codice ZP11.250606.010.A1, include le patch di sicurezza aggiornate a giugno 2025 e il Google Play System Update di luglio. Si tratta, in sostanza, di una piattaforma in evoluzione continua, utile per intercettare feedback tempestivi e migliorare il sistema prima delle versioni stabili.

Android 16: funzioni inedite e ottimizzazioni mirate

Le modifiche introdotte non sono rivoluzionarie, ma alcune sono interessanti. Ad esempio, nelle impostazioni del Pixel Launcher è possibile disattivare la AI Mode nel widget di ricerca della schermata principale. Anche il widget-meteo “At A Glance” torna colorato, dopo una fase di test in bianco e nero. È riapparso anche il widget”utenti”, precedentemente scomparso nelle versioni beta. In più, il controllo genitori è stato separato dal benessere digitale, facilitandone la gestione. Tutti segnali che indicano come Google stia definendo l’esperienza utente nei dettagli.

Tra le novità più tecniche vi è poi una nuova modalità “Low Light” per lo screensaver, che però non introduce cambiamenti concreti. Si tratta più di un riordino delle opzioni relative all’attivazione durante la ricarica. C’è anche un nuovo menù per la luminosità HDR avanzata, che incide esclusivamente sulle immagini scattate con tale tecnologia. Google ha poi aggiunto una scorciatoia alla schermata di blocco per il servizio Now Playing, utile per identificare le canzoni riprodotte nei dintorni, anche se il suo funzionamento sembra ancora incerto.

In definitiva, Android 16 in versione Canary è un primo passo verso una fase di sviluppo più trasparente e continua. Non ci sono rivoluzioni, ma tanti piccoli tasselli che rendono il sistema più flessibile e controllabile.