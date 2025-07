Xiaomi: il nuovo frullatore Portable Blender arriva in Italia

Xiaomi ha presentato un nuovo dispositivo che sta per arrivare anche in Italia. Si tratta del Portable Blender, un nuovo frullatore leggero e compatto. L’azienda asiatica è ormai molto attiva anche nel settore degli elettrodomestici per la casa. E, a tal proposito, continua ad ampliare la propria gamma di prodotti anche in Europa. Portando innovazioni pratiche e funzionali. Tale frullatore portatile è pensato per un utilizzo immediato ovunque ci si trovi. Ciò grazie alla sua alimentazione a batteria. Il motore ha una velocità massima di 19.500 giri al minuto. Quest’ultimo lavora con una lama in acciaio inox 304 progettata per tritare anche il ghiaccio. Opzione che permette di creare una miscela fine e ben amalgamata. La potenza complessiva di 45W è abbinata a una batteria da 1.300mAh ricaricabile tramite cavo USB-C.

Xiaomi Portable Blender: ecco i dettagli sul nuovo frullatore

Usare tale dispositivo è intuitivo. Si inserisce il ghiaccio (tagliato in piccoli cubetti), si aggiungono la frutta e altri ingredienti liquidi come acqua o latte. A tal punto è possibile azionare il frullatore premendo due volte il tasto di accensione. È consigliabile non superare i 300 ml di liquidi e agitare leggermente durante la lavorazione. Ciò per rendere il composto ancora più liscio. Il sistema di sicurezza integrato controlla temperatura e stato di carica. Proteggendo il dispositivo di Xiaomi da eventuali malfunzionamenti.

Molto comoda anche la funzione di auto-pulizia. Una volta terminato l’uso, basta riempire il contenitore con acqua, chiudere bene il coperchio e avviare il ciclo di pulizia. In pochi secondi l’acqua in movimento rimuove i residui, evitando la necessità di smontare o lavare manualmente le parti interne. Al momento, il frullatore portatile Xiaomi è visibile nella sezione italiana del sito ufficiale, anche se ancora non disponibile per l’acquisto. In Spagna, invece, è già in vendita a un prezzo di 29,99 euro, offrendo un buon rapporto tra costo e prestazioni ottimali.