Amazon sorprende ancora con lo SCONTO FOLLE su Redmi Note 14

Uno dei migliori smartphone in circolazione, almeno per quanto ne concerne la fascia medio-bassa, si tratta di Redmi note 14, soluzione che apre le porte verso un risparmio decisamente superiore al normale, strizzando sempre l’occhio a funzionalità e specifiche tecniche di ottimo livello generale. La promozione disponibile su Amazon vi avvicina ulteriormente all’acquisto.

Solo in questo periodo vi ritrovate ad avere la possibilità di mettere le mani su un prodotto complessivamente molto valido, se considerate che comunque parliamo di un device con dimensioni di 163,25 x 76,55 x 8,16 millimetri di spessore, che raggiunge un peso di 196 grammi, ed allo stesso tempo gode di un processore MediaTek Helio G99 Ultra, perfetto per prestazioni più che adeguate per la fascia di prezzo, accoppiato con la GPU Mali-G57 MC2, ed anche una configurazione di 8GB di RAM con 256GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1TB).

E’ chiaro che il display sia uno dei suoi punti di forza, quando leggiamo essere da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, passando poi per un AMOLED di alta qualità, che raggiunge densità di 395 ppi e si estende fino ad un refresh rate a 120Hz, grazie anche alla protezione Gorilla Glass 5.

Amazon regala uno sconto incredibile a tutti

Che occasione su Amazon per acquistare uno dei migliori smartphone in circolazione al prezzo più basso che effettivamente avete mai visto prima d’ora, spendere così poco non è mai stato tanto facile. Il prodotto è attualmente in vendita a soli 237,40 euro, approfittando in questo modo di uno sconto decisamente speciale per tutti, partendo comunque dai 299 euro previsti in origine. In aggiunta, nel caso in cui voleste affondare nuovamente la spesa da sostenere, segnaliamo la presenza di un 10% aggiuntivo direttamente ricevuto al checkout. Se lo volete acquistare, andate subito qui.