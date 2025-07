Fastweb, ecco i prezzi dei nuovi pieghevoli di Samsung

Da qualche giorno il colosso sudcoreano Samsung ha presentato in veste ufficiale i suoi nuovi smartphone pieghevoli. Ci stiamo riferendo in particolare ai nuovi Samsung Galaxy Z Fold 7 e Samsung Galaxy Z Flip 7. Entrambi i dispositivi sono al momento disponibili al pre-ordine anche con i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano, tra cui anche Fastweb. Vediamo qui di seguito i prezzi.

Fastweb, ecco i prezzi dei nuovi smartphone pieghevoli del colosso Samsung

Gli utenti potranno acquistare con Fastweb uno dei nuovi smartphone pieghevoli di casa Samsung in comode rate mensili. Come già accennato in apertura, infatti, sono già partiti i pre-ordini di questi nuovi dispositivi all’avanguardia e gli utenti potranno acquistarli anche con i vari operatori telefonici presenti in Italia.

Con l’operatore telefonico Fastweb, in particolare, sarà possibile acquistare questi smartphone in comode rate mensili tramite finanziamento Findomestic a tasso zero. I pre-ordini sono partiti durante la giornata dello scorso 9 luglio 2025. A partire dalla giornata del prossimo 22 luglio, invece, gli utenti potranno acquistare direttamente questi nuovi device. Il colosso sudcoreano Samsung ha inoltre lanciato una nuova promozione che permette di acquistare questi smartphone con il taglio di memoria maggiore allo stesso prezzo di quello base.

In particolare, il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 7 si potrà acquistare ad un prezzo di 25,60 euro al mese per un totale di 30 rate mensili sia nel taglio di memoria con 256 GB sia nel taglio di memoria con 512 GB. Il fratello maggiore, ovvero il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 7, sarà invece disponibile all’acquisto con Fastweb ad un prezzo pari a 56 euro al mese per un totale complessivo di 30 rate mensili sempre nei tagli di memoria da 256 GB e 512 GB.

Ricordiamo che, secondo quanto riportato, la promozione lanciata da Samsung per avere il doppio della memoria interna allo stesso prezzo sarà disponibile soltanto fino alla giornata del prossimo 24 luglio 2025.