1Mobile: sul suo sito ufficiale arriva una promo davvero super

ogni giorno, ognuno di noi usufruisce della propria offerta di telefonia attiva sul proprio numero di cellulare, si tratta di una dinamica ormai consolidata dal momento che ognuno di noi ha bisogno di restare connesso con la propria vita digitale in modo costante, di conseguenza avere a disposizione minuti, SMS e soprattutto dati per navigare immobilità e pere indispensabile e obbliga ogni utente ad attivare un’offerta in grado di soddisfare tali esigenze.

L’offerta in questione deve ovviamente venire incontro ai bisogni del consumatore, garantendo un adeguato numero di giga in modo da permettergli di navigare senza preoccupazioni fino al rinnovo successivo, per fortuna in Italia la scelta non manca dal momento che tutti i provider di telefonia hanno dei cataloghi davvero molto vasti che permettono ogni utente di scegliere in tutta libertà, tra questi un provider che sicuramente merita la vostra attenzione è 1Mobile, l’operatore tinto di rosso da diversi anni infatti garantisce offerte davvero di alto livello e con costi decisamente interessanti, scopriamo insieme che cosa è disponibile sul suo sito.

una super offerta valida fino a fine luglio

Sul sito ufficiale dell’operatore è arrivata un’offerta davvero interessante che resterà valida fino al 31 luglio, stiamo parlando di una promozione che permette di ottenere 260 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti verso tutti senza limiti e 60 SMS verso tutti, il pezzo forte arriva per soltanto ora, l’offerta avrà un costo di soli 4,99 € per il primo mese per poi passare a 8,99 € al mese per sempre, quest’ultima gode della portabilità completamente gratuita da qualsiasi operatore di provenienza senza nessun tipo di vincolo in base a quest’ultimo.

si tratta sicuramente di una caratteristica interessante dal momento che ora come ora sul mercato davvero pochi provider permettono di effettuare la portabilità del numero da qualsiasi operatore, molto spesso infatti alcuni provider non sono supportati nella portabilità.