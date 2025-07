Oppo K13 Turbo passa dal portale Geekbench

Soltanto lo scorso mese di aprile 2025 il produttore tech Oppo aveva annunciato ufficialmente sul mercato il suo nuovo smartphone Oppo K13. A quanto pare, però, l’azienda si sta preparando per presentare in veste ufficiale un altro membro di questa famiglia. Si tratta in particolare del prossimo Oppo K13 Turbo. Quest’ultimo è stato da poco avvistato nei database del noto portale di benchmark Geekbench.

Oppo K13 Turbo, il nuovo smartphone di Oppo passa dal portale Geekbench

In queste ultime ore uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Oppo è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Oppo K13 Turbo. Quest’ultimo andrà dunque ad affiancare il modello base Oppo K13, il quale è stato annunciato sul mercato soltanto un paio di mesi fa.

Lo smartphone in questione è stato dunque registrato sul portale di benchmark con il numero di modello PLE110. Per quanto riguarda i punteggi, lo smartphone ha totalizzato 2156 punti in single core e 6652 punti in multi core. I risultati dei benchmark ci hanno poi ovviamente rivelato alcune delle future specifiche tecniche.

Secondo quanto riportato sul portale Geekbench, il prossimo device a marchio Oppo sarà alimentato da uno dei processori più potenti attualmente in circolazione. Si tratta nello specifico del soc Snapdragon 8s Gen 4. Questo dispositivo sarà infatti un nuovo gaming phone, con prestazioni alla massima potenza. A supportare ulteriormente le performance, ci saranno poi tagli di memoria comprendenti almeno fino a 16 GB di memoria RAM. Stranamente, poi, i benchmark hanno rivelato la presenza a bordo del sistema operativo Android 15. È probabile comunque che al debutto ufficiale l’azienda adotterà il nuovo sistema operativo Android 16.

Per il momento questo è quello che sappiamo sul prossimo Oppo K13 Turbo. Arriverà sicuramente per il mercato cinese, ma dovremo attendere per scoprire se arriverà anche dalle nostre parti.