Nvidia

Dell Technologies e Nvidia stanno unendo le forze in un’iniziativa ambiziosa: la costruzione di vere e proprie fabbriche di intelligenza artificiale. Questi supercomputer di ultima generazione sono progettati per fornire la potenza di calcolo necessaria allo sviluppo e all’implementazione di modelli di ai avanzati, inclusi i large language models (llms) e le applicazioni di ai generativa. La partnership tra Dell e Nvidia mira a rendere queste capacità computazionali estreme più accessibili alle imprese, anche attraverso servizi cloud specializzati.

La crescente domanda di potenza di calcolo per l’ai

L’era dell’intelligenza artificiale sta portando con sé una domanda senza precedenti di potenza di calcolo. Lo sviluppo e l’addestramento di modelli di ai sempre più complessi richiedono risorse computazionali gigantesche. Parliamo di miliardi di parametri da elaborare, processi che possono durare settimane o mesi anche con le macchine più potenti. Questa è la ragione per cui aziende come Dell e Nvidia stanno investendo nella creazione di infrastrutture dedicate, le “ai factories”, capaci di gestire carichi di lavoro così intensi.

Questi supercomputer sono essenziali non solo per l’addestramento, ma anche per l’inferenza, ovvero l’applicazione pratica dei modelli di ai, che richiede comunque una notevole capacità di elaborazione, soprattutto in scenari in tempo reale o su larga scala. La disponibilità di tali risorse è cruciale per accelerare l’innovazione in ogni settore, dalla ricerca scientifica alla sanità, dalla finanza all’industria manifatturiera.

La collaborazione tra Dell Technologies e Nvidia è una sinergia naturale che unisce due leader nei rispettivi campi. Nvidia è indiscussa nel settore delle gpu (graphics processing unit), le schede grafiche che si sono rivelate ideali per i calcoli paralleli richiesti dall’ai, e nello sviluppo di software e piattaforme dedicate all’ai, come cuda e nvidia ai enterprise. Le sue gpu, in particolare quelle della serie hooper e grace hopper, sono il cuore pulsante di molti dei supercomputer ai più potenti al mondo.

Dell Technologies, d’altra parte, porta in dote una vasta esperienza nell’integrazione di sistemi, nell’infrastruttura server, nello storage e nei servizi enterprise. La sua capacità di progettare, costruire e implementare soluzioni it complesse su larga scala è fondamentale per trasformare le tecnologie di Nvidia in supercomputer pronti all’uso per le aziende. Insieme, possono offrire soluzioni ai “chiavi in mano”, semplificando l’adozione di questa tecnologia per le imprese che non hanno le risorse o il know-how per costruire le proprie infrastrutture ai da zero.

Le “ai factories”: cosa sono e a chi si rivolgono

Le “ai factories” di Dell e Nvidia sono più di semplici data center; sono ecosistemi completi ottimizzati per il ciclo di vita dell’ai. Comprendono hardware all’avanguardia (server ad alta densità con gpu nvidia, storage ultra-veloce), software specializzato per l’ai, framework di machine learning, strumenti di gestione e servizi di supporto. L’obiettivo è fornire un ambiente robusto e scalabile per tutte le fasi dello sviluppo dell’ai: dalla preparazione dei dati all’addestramento dei modelli, dall’ottimizzazione all’implementazione.

Queste “fabbriche” si rivolgono a un’ampia gamma di clienti enterprise. Grandi aziende che desiderano sviluppare i propri modelli di ai personalizzati, fornitori di servizi cloud che vogliono offrire capacità ai ai loro clienti, istituti di ricerca e persino startup che necessitano di accesso a potenza di calcolo ai di livello superiore senza gli ingenti investimenti iniziali per la costruzione di una propria infrastruttura. L’offerta attraverso servizi cloud specializzati rende queste risorse accessibili anche a realtà più piccole.