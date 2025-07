Sony Xperia 1 VII: continuano i problemi in Giappone

Un’improvvisa ondata di problemi tecnici ha recentemente travolto l’ultimo smartphone di punta firmato Sony. Dopo la cancellazione inspiegabile dei preordini in Europa, arriva ora una nuova conferma. Le vendite dell’Xperia 1 VII sono state sospese anche in Giappone. La causa sembrerebbe essere legata a un grave problema di instabilità che può compromettere il funzionamento dello smartphone in modo irreversibile. Secondo alcune testimonianze, infatti, l’Xperia 1 VII soffrirebbe di spegnimenti e riavvii improvvisi, talvolta senza la possibilità di riaccensione. Tale guasto può rendere il telefono del tutto inutilizzabile. Al momento, non esistono dati sufficienti per determinare se si tratti di un problema esteso a tutte le unità vendute oppure se coinvolga solo alcune unità. Le informazioni disponibili, però, indicano che le varianti interessate dal problema sono quelle destinate esclusivamente al mercato giapponese. Ovvero i modelli identificati con i codici SO-51F, SOG15, A501SO e XQ-FS44.

Sony: sospese le vendite degli smartphone Xperia 1 VII

Il fatto che il difetto si sia manifestato solo in Giappone potrebbe non essere un indicatore affidabile della sua reale portata. Sony ha, infatti, una presenza molto limitata nel settore smartphone, e ciò potrebbe aver influito sulla quantità e diffusione delle segnalazioni. Intanto, l’azienda ha fornito alcune indicazioni per gli utenti che riscontrano il problema. Quest’ultima suggerisce di procedere con un hard reset del dispositivo e di cercare eventuali aggiornamenti software. Ciò lascia intendere che una possibile soluzione, forse già identificata, potrebbe essere implementata tramite update.

L’interruzione delle vendite potrebbe quindi essere una mossa cautelativa, volta a evitare che dispositivi difettosi continuino a circolare. È possibile che Sony stia lavorando alla correzione e che, una volta risolto il problema, il telefono torni sul mercato. Eppure, finché l’azienda non offrirà chiarimenti ufficiali, restano solo supposizioni. Non resta, dunque, che attendere prossimi sviluppi e le conseguenti dichiarazioni da parte di Sony su quanto sta accadendo con i suoi smartphone.