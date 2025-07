Galaxy S26: nuove indiscrezioni sul chip implementato

Il mondo della tecnologia mobile torna a concentrarsi su Samsung e sulla sua prossima serie di smartphone di punta. Si parla dei nuovi dispositivi Galaxy S26. Ancora una volta, i rumors sul processore che verrà montato su tali smartphone accendono il dibattito online. Un nuovo leak diffuso da Jukanlosreve tramite la piattaforma X ha, infatti, messo in discussione uno degli elementi chiave delle precedenti generazioni. Ovvero la personalizzazione del chip da parte di Samsung. Nella generazione precedente, il Galaxy S25 aveva debuttato con una versione modificata del processore Snapdragon 8 Elite. Quest’ultima era stata ribattezzata “For Galaxy”. Tale personalizzazione aveva permesso all’azienda di offrire prestazioni ottimizzate per i propri dispositivi.

Galaxy S26: le prime indiscrezioni sul processore scelto

Per la prossima serie sembra che la situazione potrebbe cambiare radicalmente. Secondo quanto riportato, il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 2 non riceverà alcuna modifica specifica per Samsung. Segnando così un ritorno alla versione standard prodotta da Qualcomm. Alla base di tale possibile svolta ci sarebbe l’insoddisfacente resa produttiva del chip proprietario Exynos 2600. I dati parlano di un’efficienza del 50%, considerata troppo bassa per garantire una produzione stabile e su larga scala. Tale fattore avrebbe spinto Qualcomm a preferire il partner taiwanese TSMC per la fabbricazione del nuovo processore. Accantonando quindi il processo a 2 nanometri sviluppato da Samsung, che non avrebbe raggiunto i livelli qualitativi richiesti.

Anche se la portata della notizia è elevata, è necessario restare cauti. Le informazioni attualmente circolanti non sono state confermate da fonti ufficiali. Dunque, rientrano ancora nel campo delle ipotesi. Come accaduto negli anni passati, è probabile che il Galaxy S26 venga presentato tra gennaio e febbraio durante un evento Galaxy Unpacked. Momento in cui sarà possibile avere chiarezza anche su tale aspetto hardware. Nel frattempo, l’attenzione degli appassionati resta alta. Le scelte tecniche di Samsung non solo influenzano il posizionamento del Galaxy S26 nel mercato, ma potrebbero segnare una nuova direzione strategica per l’intero comparto.