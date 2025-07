Xbox Store, arrivano le Mega Offerta ID@Xbox

Nuovo giorno, nuove super offerte per gli amanti dei videogiochi. Il colosso americano Microsoft, in particolare, ha reso disponibile una nuova super promozione su Xbox Store. Si tratta della nuova promo denominata Mega Offerta ID@Xbox. Anche con questa, gli utenti potranno avere accesso a tantissimi videogiochi ad un super prezzo. Anche in questo caso, gli utenti potranno usufruire di sconti folli pari al 90%. Vediamo qui di seguito gli sconti più sorprendenti.

Xbox Store, arrivano nuovi super sconti con la promozione Mega Offerta ID@Xbox

Il colosso americano Microsoft sirprende ancora con un’altra fantastica promozione. Come già accennato in apertura, l’azienda ha reso disponibile la promozione nota con il nome di Mega Offerta ID@Xbox. Come già successo in passato, l’azienda sta proponendo con questa promo degli sconti folli, che arrivano anche questa volta a sfiorare il 90%. So tratta di videogiochi anche di un certo spessore a cui ora gli utenti potranno accedere ad un super prezzo.

Con questo sconto pazzesco troviamo ad esempio su Xbox Store il videogioco denominato Inside & Limbo Bundle.

Con lo sconto del 90%, gli utenti potranno portarselo a casa e potranno giocare con la propria console ad un prezzo di appena 2,69 euro. Sempre con questo sconto c’è poi il videogioco denominato Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition.

In questo caso, con la promozione disponibile su Xbox Store, il titolo sarà acquistabile ad un prezzo scontato di soli 9,99 euro. Gli sconti poi ovviamente proseguono, scendendo al 75%, al 70% e così via. Ricordiamo ad esempio i videogiochi Spiritfarer: Edizione Farewell, Ultimate Chicken Horse e Power Rangers: Battle for the Grid. Questi sono al momento acquistabili a dei prezzi pari rispettivamente a 4,34 euro, 6,74 euro e 3,99 euro.

Insomma, si tratta sicuramente di un’altra favolosa valanga di offerte strepitose. Ricordiamo comunque che, in alcuni casi, le offerte potrebbero essere riservata soltanto agli utenti iscritti a Xbox Game Pass.