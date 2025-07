Realme 15 Pro, trapelano i primi renders

Nonostante sia passato ancora poco tempo dal debutto ufficiale dei precedenti modelli, sembra che il produttore tech Realme stia già pensando all’arrivo serie successiva. In queste ultime ore sono infatti state pubblicate in rete le prime immagini renders della prossima serie di smartphone Realme 15 in particolare del modello più prestante, ovvero Realme 15 Pro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme 15 Pro, ecco come sarà il design secondo le prime immagini renders

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete le prime immagini renders dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Realme. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova serie Realme 15, in particolar modo del modello più prestante, Realme 15 Pro. Osservando questa prima immagine, possiamo dunque notare che il design non sarà stravolto rispetto a quanto abbiamo avuto modo di vedere in passato.

In particolare, la backcover ospiterà in alto a sinistra un modulo fotografico composto da tre sensori fotografici, di cui uno principale da 50 MP. Sono poi previste diversi colorazioni, tra cui Flowing Silver, Velvet Green e Silk Purple. Per il momento, però, non sappiamo se queste colorazioni saranno disponibili per tutti i mercati o soltanto per alcuni selezionati. Sulla parte frontale, invece, lo smartphone disporrà di un ampio display con un piccolo foro centrale per la selfie camera. Osservando l’immagine in questione, sembra che le cornici attorno al display saranno notevolmente ridotte e quasi simmetriche tra loro.

Questo ritratto nell’immagine renders è il prossimo Realme 15 Pro. Sappiamo tuttavia che l’azienda presenterà ufficialmente anche altri modelli, tra cui i nuovi Realme 15 e Realme 15 Pro+. Di questi modelli però non abbiamo ancora informazioni certe. Il loro debutto ufficiale sul mercato non dovrebbe comunque arrivare molto presto. I precedenti modelli, tra cui Realme 14 e Realme 14 Pro, sono stati annunciati soltanto a gennaio. C’è dunque ancora del tempo prima del loro debutto.